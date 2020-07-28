Лена Миро нашла простое объяснение поездки Шнурова в Хабаровск

Москва, 28 июля. Блогер Лена Миро обрушилась с критикой на музыканта, члена «Партии роста» Сергея Шнурова, посетившего Хабаровск, где проходят митинги в поддержку арестованного Сергея Фургала.

Миро причислила Шнурова к «попсятам» — «клоунам нашей эстрады, которые вчера еще трясли половыми признаками на сцене, а сегодня решили стать политическими деятелями». По ее мнению, ни Шнуров, ни другие звезды, которые решили высказаться о ситуации в Хабаровске, не преследуют никакой цели — у них нет желания помочь людям или региону.

Сетевая скандалистка считает, что подобные выпады звезд делаются исключительно для того, чтобы напомнить о себе и заработать у толпы поддержку. По ее мнению, если послушать лидера «Ленинграда» и подобных ему политиков становится понятно, что в головах у них только пустота.

«Они приехал позировать. Чтобы потом улететь, набрав у толпы поддержку. Мерзко, — пишет Миро в «Живом журнале». — Дорогие хабаровчане, мой вам совет: гоните Шнурова. Он вам микрогениталию еще свою покажет».

Продолжая размышления о том, почему люди сцены идут в политику, она пришла к тому, что все дело в деньгах. Именно на политической арене, как считает Миро, «совершенно другие суммы вертятся».

Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийств и покушений на ряд бизнесменов на Дальнем Востоке. Он содержится в СИЗО до сентября. В Хабаровском крае проходят акции в поддержку бывшего губернатора региона.