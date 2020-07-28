Эксперт заявил, что США рискуют «перегнуть палку» с «Северным потоком – 2»

Москва, 28 июля. Санкционная политика США в отношении проекта «Северный поток – 2» может вызвать крупное политическое противостояние между странами Европы. Об этом заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Эксперт прежде всего заметил, что «Северный поток – 2» уже вышел за рамки обычного энергетического проекта. Из-за строительства данного объекта в Европе разгораются политические споры, которые могут привести к некому расколу Европейского союза.

Он заметил, что некоторые страны готовы идти на поводу у США, но в Европе есть и сторонники самостоятельной политики, которые выступают против американских санкций. Несколько государств готовы идти на открытое противостояние с Вашингтоном, чтобы завершить реализацию газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря.

«Я считаю, что ядро сторонников проекта по-прежнему сильно, и оно поэтому в условиях потенциально новых санкций где-нибудь в октябре все равно должно добиться от Европы тех решений, чтобы даже если будут введены санкции, она помогла тем компаниям, которые попали под санкции», – объяснил эксперт.

Митрахович также заметил, что санкции США все же могут негативно отразиться на реализации проекта. Он напомнил, что не так давно в Копенгаген с визитом приезжал госсекретарь США Майк Помпео. После этого Дания заявила, что прокладку газопровода следует отложить до сентября из-за нереста трески.

«США продолжают борьбу с проектом, у них есть сторонники в Европе на уровне отдельных стран. Предполагалось, что нерест трески они будут трактовать как идущий до августа. Госсекретарь США Майк Помпео только что съездил в Данию, и у меня возникло ощущение, что сразу же после этого визита Дания решила продлить эти сроки, которые нужны для трески», – заявил он.

По словам Митраховича, санкции США, вероятнее всего, могут затронуть вопрос страхования судов, которые принимают участие в прокладке труб. Под угрозой экономических ограничений со стороны Вашингтона иностранные страховые компании могут попросту отказаться страховать российские корабли.

Эксперт заметил, что Соединенные Штаты Америки, принимая новые санкции, все же опасаются ответной реакции со стороны Европейского союза. Вашингтон рискует «перегнуть палку» с «Северным потоком – 2» и повысить ставки в игре, настраивая против себя всю Европу, что приведет к масштабному политическому противостоянию.

«Тогда ставки будут гораздо больше, чем просто «Северный поток – 2», здесь уже ставки в игре будут в принципе касаться отношений между Европой и Америкой. Может быть подорвано трансатлантическое партнерство», – резюмировал Митрахович.

Ранее российский востоковед и политолог Евгений Сатановский рассказал, на какие шаги может пойти Вашингтон, чтобы затормозить реализацию «Северного потока – 2». Он заметил, что американцы, угрожая Европе санкциями, «унизились до мелкого махерства».