Как осветлить волосы на руках в домашних условиях: проверенные и эффективные способы

Темные и жесткие волосы на руках — распространенная проблема, которая беспокоит многих женщин. Избавиться от косметического дефекта помогут простые и доступные способы, проверенные временем.

Прежде чем приняться за осветление волос на теле, ознакомьтесь со списком противопоказаний:

беременность и лактация;

индивидуальная непереносимость;

наличие родинок и папиллом;

порезы, ссадины, открытые ранки;

сыпь любого характера;

аллергии;

кожные заболевания;

раздраженная, чувствительная и склонная к воспалениям кожа;

сахарный диабет.

Как и любые косметические процедуры, обесцвечивание может вызывать нежелательные реакции:

покраснение;

зуд и жжение;

сухость и шелушение;

крапивницу.

Итак, представляем топ простых и эффективных средств для осветления волос на руках.

Лимонный сок

Чтобы добиться желаемого результата, придется потрудиться и провести не менее двух десятков сеансов с периодичностью через день. Сок половины лимона смешиваем с 2 ч.л. оливкового масла, оставляем для воздействия на полчаса. Смываем водой.

Гидроперит

Нам потребуется:

стеклянная емкость (метал использовать нельзя!);

1 ч.л. аммиака;

1 ст.л. воды;

2 ст.л. пены для бритья;

3 таблетки гидроперита.

Таблетки измельчаем в порошок, растворяем в прохладной воде и тщательно смешиваем с аммиаком и пеной для бритья. Состав смываем через 15 минут.

Средство достаточно «ядреное», поэтому, как правило, нужный эффект достигается за одно применение. Если захотите повторить — не раньше, чем через 10 дней.

Внимание! Смуглянкам следует соблюдать осторожность, так как этот метод может осветлить в том числе и кожу.

Перекись

Перекись водорода давно известна своими осветляющими свойствами. Обрабатываем проблемные места при помощи косметического ватного диска, даем высохнуть и повторяем прием. Проделываем всё то же самое три дня подряд. При необходимости повторяем через неделю.

Краска для волос

Подбираем окрашивающий состав нужного тона и действуем согласно инструкции. Процедура ничем не отличается от осветления волос на голове.

Зубная паста

Смешиваем в равных пропорциях с перекисью водорода и оставляем на 15 минут. По окончании наносим увлажняющий крем.

Ромашка

Один из самых безвредных способов обесцвечивания. Подходит, если волосы не слишком темные. Готовим настой из цветков аптечной ромашки. Протираем кожу отваром вместе с гущей и оставляем на два часа. Смываем.

Важно! Появление излишней растительности на теле у женщин может являться не только косметическим дефектом, но и свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, поэтому любые действия по избавлению от нежелательных волос лучше начинать с посещения врача.