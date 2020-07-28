Баранец объяснил, почему российский «Контейнер» обрекает маневр Польши с F-35 на провал

Москва, 28 июля. Варшава, без разбора принимающая от Вашингтона все — от гвоздя до ракет, подтверждает свой статус свалочной базы США, и ее решение отказаться от размещения американских истребителей F-35 вблизи Калининградской области вряд ли стоит считать самостоятельным. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что Польша изменила место дислокации F-35. Она отказалась размещать их на базе Мальборк поблизости от Калининградской области, объяснив это тем, что РФ в противном случае может получить доступ к американским технологиям — изучить свойственные этим самолетам радиолокационные и инфракрасные характеристики.

По мнению Баранца, польский маневр с переброской истребителей, скорее всего, обусловлен совершенно иными причинами. Эксперт отметил, что подобные сведения обычно получают другими способами — в результате разведывательных операций.

«Видимо, данный момент подан польской стороной невежественно. Скорее всего, она имела в виду то, что наши локаторы «прочитают» F-35 в небе, смогут засечь его высоту, скорость движения, уровень отметки на экране», — предположил он в интервью «ПолитРоссии».

Баранец также усомнился в том, что сама по себе идея со сменой локации вообще принадлежит Варшаве.

«Я не думаю, что это решение польской стороны. Польша — не самостоятельное государство. Если ей [президент США Дональд] Трамп привезет десять веников, в Польше будет объявлен национальный праздник. Потому что Польша — это свалочная база США, и Варшава готова принимать все американское: от гвоздя до серьезных ракет», — объяснил спикер.

Военный обозреватель указал и на то, что РФ сможет спокойно отслеживать перемещение американских истребителей благодаря расположенным в Калининградской области ЗРК С-400. По его словам, в этом ей не помешают даже стелс-технологии, с применением которых они созданы.

«Как сказал один из турецких офицеров, который испытывал нашу С-400 в Турции не так давно: «На радарах С-400 американские самолеты видны как муха на лобовом стекле автомобиля», — напомнил эксперт.

То же, уверен Баранец, можно сказать и о радиоэлектронном противодействии переброшенным в Польшу F-35. В случае прямой военной угрозы эти самолеты будет ждать горячий прием со стороны РФ.

Полковник в отставке подчеркнул, что базирование истребителей на территории Польши в любом случае является серьезной стратегической ошибкой, поскольку Вашингтон и Варшава, видимо, совершенно забыли про российский радиолокатор «Контейнер».

Баранец напомнил, что в ближайшее время Минобороны РФ планирует разместить в Калининградской области «Контейнер» с дальностью обнаружения крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов до трех тысяч километров, и это позволит получить «европейский экран, на котором будут видны взлеты и посадки всех летательных аппаратов».