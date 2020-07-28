Летчик возмутился отказом Китая признать Су-57 истребителем пятого поколения

Заявления китайской стороны о том, что Су-57 не отвечает требованиям пятого поколения, звучат бредово, заявил ФАН военный эксперт Андрей Красноперов.

Ранее китайский портал Global Times сообщил, что к пятому поколению ударных истребителей можно отнести американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но никак не российский Су-57.

Издание привело мнение замдиректора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя. Он сообщил, что актуальная для самолетов четвертого поколения концепция сверхманевренности не подходит для истребителей следующего, пятого поколения, из-за появления современных ракет средней дальности класса «воздух — воздух». Они, по словам Вэйя, позволяют уничтожать авиацию вероятного противника вне пределов прямой видимости.

«Информация в настоящее время стала решающим фактором, поскольку современные истребители фокусируются на получении большего количества информации с помощью радаров с АФАР (активной фазированной антенной решеткой. — Прим. ФАН) и цепочек данных, а также снижают способность противников получать информацию, в том числе с использованием стелс-технологий и радиоэлектронного подавления», — подчеркивает издание.

В то же время, по мнению Вейя, главным условием качественной обработки информации, получаемой с разных датчиков, является применение искусственного интеллекта. Конструктор уверен, пилоты должны обладать обширными знаниями и хорошими аналитическими способностями для работы с такими устройствами.

Комментируя статью Global Times, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что если отталкиваться от требований КНР к современным истребителям, то «выходит, что у нас, пардон, ракетоносец Ту-160 можно считать самолетом пятого поколения».

«А что, у него очень большая скорость, дальнобойные ракеты. Но это же абсурд, они опираются не на сам самолет и его характеристики, а на вооружение и электронные системы, которые на нем установлены, на качество вооружения. Это полный бред. Берем АФАР и ИИ, ставим их на Ан-2, покрываем его специальным радиопоглощающим составом и тоже, получается, выходит самолет пятого поколения? Я повторяюсь, но это абсурд, заявление китайского специалиста ни в какие рамки не лезет. Так любой скоростной самолет, даже советского производства, можно обвесить современными электронными системами, дать ему современное вооружение, технологию «стелс» и все — пятое поколение», — сообщил эксперт.

Действительно, согласно мнению китайского конструктора, истребитель пятого поколения, в отличие от самолетов четвертого, должен иметь повышенную дальность полета, малозаметность, ракеты классов «воздух — воздух» и «воздух — земля» и обеспечение пилота легкими для использования средствами видения развивающейся в воздушном пространстве ситуации.

«Очень странный подход к оценке истребителя пятого поколения, он отличается от общемирового. Но вообще, такие статьи пишутся для того, чтобы продвигать свою политику, свои самолеты, принижать роль российских истребителей на мировой арене. Я бы предложил их сравнить на практике, в условиях воздушного боя, даже не ближнего, если они так боятся. По их логике, под пятое поколение попадают самолеты дальней авиации, имеющие отличные скоростные данные. Истребитель же включает в себя возможность завоевания господства в воздухе при перехвате воздушной цели и в воздушном бою. Изменяемое сопло для чего дается самолету? А если взять МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту, то он что, выходит, истребитель шестого поколения, раз такого вооружения пока ни у кого больше нет? Еще раз — выводы «специалистов» КНР можно назвать бредом», — заключил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что летные испытания российского истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа, неофициально названного «Супер-Сухой», начнутся летом 2022 года. Самолет должен получить не только новую силовую установку, но и модернизацию авионики и бортовых систем. Опытно-конструкторские работы, получившие название «Мегаполис», планируется завершить в конце 2024 года.