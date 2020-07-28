Донбасс сегодня: украинские морпехи сожгли свои позиции, фейковая гумпомощь штаба ООС

Донбасс, 28 июля. Украинские националисты призывают солдат ВСУ саботировать приказы командования о запрете на открытие огня. Морские пехотинцы праздновали перемирие и сожгли свой опорный пункт. Перебежчик-айдаровец рассказал о фейковых гуманитарных акциях штаба ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Радикалы призывают саботировать перемирие

Несмотря на отсутствие обстрелов с украинской стороны за минувшие сутки, после вступления в силу соглашения о дополнительных мерах по контролю бессрочного перемирия, ситуация в зоне конфликта в Донбассе остается напряженной и насыщенной различными инцидентами в подразделениях ВСУ. К примеру, как сообщает разведка армейского корпуса ДНР, в районе поселка Новгородское, что в 10 километрах к западу от Горловки, на позициях 35-й бригады морской пехоты зафиксировано использование звуковой аппаратуры с призывами не соблюдать установленное перемирие.

Не отстает от «бравых украинских морпехов» и бывший предводитель запрещенного в России «Правого сектора»1 Дмитрий Ярош, который обратился к украинским добровольцам и военнослужащим армии с призывом саботировать мирные договоренности и не выполнять приказы, поступающие от командования о запрете на открытие огня. Сторонники и последователи Яроша, обвешанные националистической символикой, в данный момент проводят митинги в городе Часов Яр Донецкой области с призывами сорвать перемирие, сообщает разведка Народной милиции ДНР.

Праздник морпехов с последствиями

Не все морские пехотинцы исповедуют радикальные подходы к решению конфликта. В той же 35-й бригаде морской пехоты подразделения, дислоцирующиеся в районе Зайцево, в нескольких километрах к северу от Горловки, решили расслабиться и отметить перемирие шашлыком и алкоголем. Празднование обернулось очередным ЧП. Из разведенного костра огонь перекинулся на сухую траву, затем — на дворы, когда-то принадлежавшие мирным жителям.

Печальным итогом празднования пехотинцами перемирия стало полное выгорание 12 дворов и ожоги шести морпехов. Один из военнослужащих, матрос Чайковский, находится в военно-медицинском госпитале города Часов Яр в критическом состоянии. Кроме того, огонь полностью уничтожил взводный опорный пункт подразделения.

Перебежчик рассказал о «гуманитарной помощи» населению зоны ООС

Напомним, что на прошлой неделе на сторону Донецкой Народной Республики перешел военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Скидан С. В. «Айдаровец» продолжает давать показания на украинских командиров и изобличать преступные схемы командования силовой операции. Накануне перебежчик рассказал о том, как работает управление военно-гражданского взаимодействия штаба Операции объединенных сил в вопросах обеспечения гуманитарной помощи населению прифронтовых населенных пунктов.

Как рассказывает Скидан, он сам был свидетелем того, как в зону ответственности 53-й механизированной бригады ВСУ, в подчинение которой прикомандирован батальон «Айдар», приезжали не менее пяти организаций «волонтеров» для раздачи помощи населению села Донское. Вместе с ними приезжали офицер упомянутого управления штаба ООС, журналисты пресс-службы штаба и корреспонденты украинских СМИ.

Роли местных жителей, которые на камеры получали гумпомощь от волонтерских организаций, выполняли специально подготовленные офицером штаба ООС люди. После съемок пропагандистских сюжетов «гуманитарку» распределяли по воинским подразделениям. На украинских телеканалах транслировали сюжеты о помощи штаба ООС совместно с «волонтерами» особо нуждающимся мирным жителям.

1 Организация запрещена на территории РФ.