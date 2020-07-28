ВОЗ назвала пандемию COVID-19 «одной большой волной»

Москва, 28 июля. Коронавирус в отличие от обычного гриппа не имеет сезонного характера. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Специалист обратила внимание, что многие люди соотносят распространение COVID-19 с временами года. Однако она подчеркнула, что речь идет о новом вирусе, который проявляет себя по-своему.

Харрис призвала не терять бдительность и отметила важность соблюдения мер, которые помогут сдержать распространение инфекции.

При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что в случае с пандемией коронавируса лучше не говорить о первой и второй волнах.

«Это будет одна большая волна. Она будет немного усиливаться и ослабевать», — объяснила Харрис.

По ее словам, самое лучшее сейчас — «сровнять эту волну с землей».

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Затем вирус стремительно распространился по миру. В марте Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. Страны вынуждены были закрыть границы, ввести на своей территории карантин, но в последнее время ограничительные меры стали постепенно снимать.

Тем не менее в мире, по последним данным, зафиксировано уже более 16 миллионов случаев COVID-19. Жертвами инфекции стали свыше 658 тысяч человек.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже начал клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.