Российских школьников научат спасаться от пожара с помощью компьютерных игр

Москва, 28 июля. Активисты профсоюза СОЦПРОФ и программисты начали с разработки компьютерных программ, помогающих предприятиям выполнять требования охраны труда и безопасности производства. После этого возникла идея создать виртуальные комплексы для проведения в школах занятий по правилам поведения во время пожара.

«Пожары не щадят никого. А главное в нашей жизни – дети. Именно поэтому мы приняли решение поддержать своими разработками президентский проект «Безопасная школа» и бесплатно поставить программное обеспечение в учебные заведения России, куда по президентской программе были закуплены очки виртуальной реальности. Уже сейчас совместно с нашими программистами и специалистами МЧС мы обучаем школьных педагогов, которые потом помогут детям освоить правила поведения в экстремальных ситуациях», — рассказал председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Правильные действия в экстремальной ситуации дети теперь будут не заучивать из учебника, а практически проживать благодаря очкам виртуальной реальности и джойстику. Оказавшись в горящем помещении, ребенок должен будет неукоснительно выполнить четкие правила и только тогда сможет выиграть — эвакуироваться из здания. По ходу симуляции нужно будет помогать младшим школьникам и даже при необходимости воспользоваться огнетушителем. Знания, полученные в такой игровой форме, намного легче даются ученикам и закрепляются надолго.

Благодаря инициативе и постоянной поддержке Вострецова компьютерные комплексы получили одобрение МЧС и министерства просвещения. Программы прошли все необходимые проверки и сертификации. Виртуальные занятия по эвакуации уже проводятся в школах Нижегородской области, а в ближайшее время начнутся и в 51 школе Ленинградской области. На встрече при участии Вострецова, начальника главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексея Аникина и зампредседателя городского комитета по образованию Елены Владимирской было решено внедрять эти уроки и в петербургских школах.