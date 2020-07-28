Харламов назначил Кудрявцевой встречу в вытрезвителе

Москва, 28 июля. Шоумен Гарик Харламов поддержал телеведущую Леру Кудрявцеву после слухов об «алкоголизме». Ведущая возглавила «рейтинге алкоголичек», опубликованный в Сети.

Кудрявцева подняла на смех рейтинг любительниц спиртного, заявив, что не пьет алкоголь даже по праздникам.

«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет совсем ничего (даже шампанское на Новый Год), то да – алкоголичка, как говорится, собственной персоной», — с иронией отметила ведущая.

В комментариях к записи отметился Харламов. Он встал на защиту Кудрявцевой, напомнив, что в СМИ его часто обвиняют в алкоголизме. По словам комика, по слухам, даже причиной развода с Кристиной Асмус некоторые называют попойки шоумена. Харламов в шутку назначил ей встречу в вытрезвителе.

«Не переживай Лер, по их версии мы разводимся потому что я алкоголик. Встретимся в вытрезвителе», — написал он.

О намерении развестись Харламов и Асмус сообщили в конце июня, при этом пара опровергла связь их расставания со скандальной сценой в фильме «Текст», в котором снялась актриса. Асмус также добавила, что решение о разрыве отношений было принято еще задолго до публичного заявления.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов переживает проблемы не только в личной жизни, но и в бизнесе. Недавно прекратило свое существование «Креативное агентство Бульдог», которым Харламов владел с несколькими коллегами.