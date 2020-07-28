Петербурженка пожаловалась на избивших ее за отказ надеть маску охранников ТЦ

Санкт-Петербург, 28 июля. Молодая жительница Петербурга пожаловалась, что пострадала от охранников одного из городских торговых центров. Девушку силой выдворили из здания магазина за отказ надеть маску.

Инцидент произошел в ТЦ «Галерея» в центре города. Двое охранников тащили нарушительницу за руки и за ноги по полу к выходу через весь торговый центр, это сняла на видео приятельница пострадавшей.

По ее словам, причиной такого обращения с девушкой стал ее отказ надеть медицинскую маску при входе в магазин. Мужчины в кадре утверждают, что девушка оскорбила одного из них, и силу к ней решили применить именно из-за этого, передает «Пятый канал».

В больнице у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Медики сообщили о случившемся в полицию.

В «Галерее» уверяют, что с девушкой пытались договориться по-хорошему. Там сообщили, что нарушительница зашла в торговый центр без медицинской маски и получила по этому поводу замечание. Маски у нее не было, а приобретать новую на месте она отказалась. После этого нарушительницу попросили покинуть магазин, однако она проигнорировала это и продолжала углубляться в ТЦ. Тогда ее вывели. Охрана вызвала полицию.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о том, что ношение масок в общественных местах продолжает оставаться в городе обязательным условием, как и соблюдение социальной дистанции. Он объяснял это тем, что риск заразиться коронавирусом сохраняется, несмотря на общее улучшение эпидемической обстановки.