Стали известны подробности секретных родов звезды «Игры престолов» Софи Тернер

Вашингтон, 28 июля. Софи Тернер, которая получила всемирную известность благодаря съемкам в сериале «Игра престолов», впервые стала мамой. По данным портала TMZ, роды артистки прошли 22 июля в строжайшей секретности, а о прибавлении в семье стало известно лишь сейчас.

Звездная пара Софи Тернер и ее муж, участник музыкального коллектива Jonas Brothers Джо Джонас пытались скрыть, что у них в скором времени появится малыш, но журналистам удалось узнать подробности секретных родов.

Известно, что роды прошли в Лос-Анджелесе под присмотром медицинских работников одной из частных клиник. О рождении ребенка были оповещены только самые близкие друзья и родственники звездной пары. На данный момент Тернер и ее первенца уже выписали из больницы — они находятся дома. О поле и имени ребенка пока ничего неизвестно.

Ранее СМИ обратили внимание на округлившийся живот звезды «Игры престолов» Софи Тернер и предположили, что актриса беременна. Сами супруги никак не комментировали радостное событие, пытаясь оградить свою частную жизнь от посторонних глаз, напомнил «Мир 24».

Журналисты издания TMZ напомнили, что свадьба Тернер и Джонас состоялась еще летом 2019 года. На церемонию бракосочетания были приглашены только друзья и родственники возлюбленных, отметила «Вечерняя Москва». Свадебный процесс держался в строжайшей секретности, однако вскоре сама Софи опубликовала несколько фотографий со свадьбы в социальных сетях.