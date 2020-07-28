Трамп иронично предложил переложить вину за протесты в США на Россию

Вашингтон, 28 июля. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пошутил о «вине» России в происходящих в его государстве беспорядках.

Глава Белого дома опубликовал твит, в котором обратился к члену Палаты представителей США Джерри Надлеру, назвавшему мифом насилие со стороны приверженцев движения «Антифа». По мнению Трампа, члены этой организации являются «анархистами», а их деятельность противозаконна.

«Джерри, вините в этом Россию, Россию, Россию!» — иронично предложил Надлеру глава государства.

“Nadler calls ANTIFA violence a MYTH.” @foxandfriends They are Anarchists with miles of “tape” showing their illegal activity. Jerry, blame it on Russia, Russia, Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

Трамп неоднократно говорил о причастности движения «Антифа» к массовым беспорядкам, а в конце мая заявил, что США признают его террористической организацией.

Американский лидер показал решительный настрой на борьбу с протестами, он призывал власти штатов к жестким локальным мерам, пообещав ввести армию в те регионы, руководство которых откажется задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки Трамп назвал актом внутреннего терроризма и преступлением против человечества.

Что касается предложения Трампа Надлеру по России, американский лидер сделал шутливую отсылку к прежним попыткам США обвинить Москву во внутренних проблемах. В Вашингтоне неоднократно «находили» так называемый «русский след». Его видели, в частности, в президентских выборах в 2016-м году и в нынешних протестах.

Но ни одна попытка уличить РФ во влиянии не увенчалась успехом. Российская сторона, в свою очередь, всегда отвергала обвинения, подчеркивая, что занимается исключительно своими делами.