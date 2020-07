Трамп иронично предложил переложить вину за протесты в США на Россию

Вашингтон, 28 июля. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пошутил о «вине» России в происходящих в его государстве беспорядках.

Глава Белого дома опубликовал твит, в котором обратился к члену Палаты представителей США Джерри Надлеру, назвавшему мифом насилие со стороны приверженцев движения «Антифа». По мнению Трампа, члены этой организации являются «анархистами», а их деятельность противозаконна.

“Nadler calls ANTIFA violence a MYTH.” @foxandfriends They are Anarchists with miles of “tape” showing their illegal activity. Jerry, blame it on Russia, Russia, Russia!