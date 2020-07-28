Клинцевич объяснил, почему Европа откажется «сдать» «Северный поток — 2» американцам

Попытки США припугнуть европейских партнеров проекта «Северный поток — 2» вряд ли увенчаются успехом. С такой точкой зрения выступил сенатор Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее власти Соединенных Штатов заявили, что Россия с помощью «Северного потока — 2» якобы планирует усилить «европейскую зависимость» от газа. Представитель посольства США в Берлине предостерег компании от участия в строительстве газопровода.

«Не коммерческий проект, а ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России», — заявил представитель американской дипмиссии в комментарии Deutsche Welle.

При этом Штаты лоббируют продажи своего сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке. Именно поэтому Вашингтон и пытается препятствовать строительству газопровода, который должен связать Россию и Германию. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич констатировал: сегодня власти США обслуживают коммерческие интересы американского бизнеса.

«Становится все более явным, как Государственный департамент и все силовые ведомства США работают на свой крупный бизнес. Сегодня это не политика и не государственная стратегия — это коммерческий проект. Кроме того, это демонстрация недобросовестной конкуренции, где используются все возможные способы и методы, в том числе открытый шантаж, давление и угрозы», — сказал Франц Клинцевич в комментарии ФАН.

Сенатор предупредил, что зависимость Европы от американского СПГ может обернуться плачевными последствиями для ЕС. В этих обстоятельствах, уверен Клинцевич, Европа откажется «сдать» «Северный поток — 2» в угоду американцам.

«Я думаю, что при всех этих обстоятельствах — и даже учитывая заявление министра иностранных дел Германии по поводу недопущения России в G7 — они от этого проекта не откажутся и на это давление не отреагируют. Они будут вынуждены иметь хозяйственные отношения с Россией. Надо заметить, что в проекте очень серьезно участвует европейский бизнес, который вложил свои деньги и хочет их как-то вернуть за счет поступающего газа», — объяснил Франц Клинцевич.

Продолжающиеся со стороны США санкционные угрозы в адрес участников проекта «Северный поток — 2» Клинцевич назвал проявлением «американской непорядочности».