Клинцевич объяснил, почему Европа откажется «сдать» «Северный поток — 2» американцам

Попытки США припугнуть европейских партнеров проекта «Северный поток — 2» вряд ли увенчаются успехом. С такой точкой зрения выступил сенатор Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Ранее власти Соединенных Штатов заявили, что Россия с помощью «Северного потока — 2» якобы планирует усилить «европейскую зависимость» от газа. Представитель посольства США в Берлине предостерег компании от участия в строительстве газопровода.
«Не коммерческий проект, а ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России», — заявил представитель американской дипмиссии в комментарии Deutsche Welle.
При этом Штаты лоббируют продажи своего сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке. Именно поэтому Вашингтон и пытается препятствовать строительству газопровода, который должен связать Россию и Германию. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич констатировал: сегодня власти США обслуживают коммерческие интересы американского бизнеса.
«Становится все более явным, как Государственный департамент и все силовые ведомства США работают на свой крупный бизнес. Сегодня это не политика и не государственная стратегия — это коммерческий проект. Кроме того, это демонстрация недобросовестной конкуренции, где используются все возможные способы и методы, в том числе открытый шантаж, давление и угрозы», — сказал Франц Клинцевич в комментарии ФАН.
Сенатор предупредил, что зависимость Европы от американского СПГ может обернуться плачевными последствиями для ЕС. В этих обстоятельствах, уверен Клинцевич, Европа откажется «сдать» «Северный поток — 2» в угоду американцам.
«Я думаю, что при всех этих обстоятельствах — и даже учитывая заявление министра иностранных дел Германии по поводу недопущения России в G7 — они от этого проекта не откажутся и на это давление не отреагируют. Они будут вынуждены иметь хозяйственные отношения с Россией. Надо заметить, что в проекте очень серьезно участвует европейский бизнес, который вложил свои деньги и хочет их как-то вернуть за счет поступающего газа», — объяснил Франц Клинцевич.
Продолжающиеся со стороны США санкционные угрозы в адрес участников проекта «Северный поток — 2» Клинцевич назвал проявлением «американской непорядочности».
«Это лишенная всякого здравого смысла американская непорядочность. Они сегодня загоняют в тупик Европу, [собираясь] сделать ее абсолютно зависимой от своей конъюнктуры рынка и, самое главное, — от своих намерений. Они хотят сделать Европу абсолютно ручной, и если она этого не поймет, то таковой и станет», — резюмировал сенатор.