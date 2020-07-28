Виктор Мураховский: Космическое оружие — это фантазийный бред военных США и Британии

Глава Космического управления Минобороны Великобритании вице-маршал Харви Смит сообщил об «объекте с оружейными характеристиками», запущенном Россией в космос, добавив, что такие действия якобы угрожают мирному использованию космоса. Тут же последовало заявление министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса о том, что Лондон повысит свои возможности противостояния угрозам, исходящим в космосе от России и Китая.

На такие заявления, на мой взгляд, должны обратить внимание специалисты психиатрического Института имени Сербского. Со своей стороны, могу сказать одно: Россия никакого оружия в космосе не имеет. И вообще ни одна страна в мире в космосе оружия не имеет.

Планы о размещении на орбите Земли каких-либо подобных комплексов, которые бы уже финансировались, мне не известны. Тогда как спутники, способные маневрировать на орбите, или, как их еще называют английские военные и их коллеги из Пентагона, «спутники-инспекторы» — оружием не являются. Так же, как не являются таковыми спутники дистанционного зондирования Земли, космические аппараты предупреждения ядерного нападения, глобального позиционирования, связи и так далее.

Более того, взять тот же американский космоплан X37B (экспериментальный беспилотный космический самолет многоразового использования, способный выполнять разведывательные задачи и доставлять небольшие грузы в космос. — Прим. ФАН) — он тоже не относится к системам вооружений. При этом наши зарубежные оппоненты почему-то не вспоминают, что X37B тоже может маневрировать — то есть подходить на орбите к любым спутникам, обследовать их и, при необходимости, сводить с орбиты. Но это, повторюсь, не вооружение. Аппаратов, которые уничтожали бы друг друга на орбите, у человечества попросту нет.

Конечно, проекты по их созданию были. Например в Советском Союзе разрабатывали концепцию спутника, который, грубо говоря, рассыпал бы на пути своего противника мешок дроби. А дальше — чистая физика: космические аппараты движутся на орбите с первой космической скоростью, около восьми километров в секунду, поэтому при соударении даже с самыми мелкими дробинками они превращались бы в пыль. Это законы физики, но опять же, это не система вооружения.

Если же говорить именно о системах вооружения, то это должны быть проекты с кинетическим, то есть метательным вооружением либо оружие на новых физических принципах, например лазерное. У США на это намеки есть: в их доктрине противоракетной обороны написаны некие фантазии на период 2035 года о каких-то самолетах, вооруженных лазерными пушками. Не поймешь, то ли они чисто воздушные, то ли орбитальные.

Но это, опять же, фантазийный бред, о котором забудет уже следующий президент Америки, когда он придет к власти.