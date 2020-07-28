Ученый рассказал, стоит ли опасаться приближающегося к Земле астероида

Москва, 28 июля. Астероиды, пролетающие мимо Земли, являются абсолютно нормальным явлением, поэтому опасаться их не стоит. Об этом рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Напомним, ранее NASA сообщило, что к Земле приближается астероид размером с футбольный стадион. Космическое тело должно максимально сблизиться с планетой в 19.35 по московскому времени 5 августа, пишет РИАМО. По предварительным оценкам, диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров.

«На самом деле, это совершенно рядовое событие. Происходит такое уж точно несколько раз в месяц, а иногда по несколько раз в день», — успокоил Вибе.

По словам ученого, 29 июля мимо Земли промчится астероид диаметром до 110 метров, а 30 июля — диаметром до 120 метров. Вибе подчеркнул, что все эти космические тела ничтожно малы, по сравнению с Землей, поэтому никакого воздействия ни на жизнь на планете, ни на спутниковую группу они не окажут.

Кроме того, ученый отметил, что астероид пролетит очень далеко от Земли — на расстоянии, которое равно десяти дистанциям до Луны. Чтобы увидеть или почувствовать полет астероида, необходимо специальное оборудование.

Вибе уверен, что интерес именно к этому астероиду возник из-за его размеров. При этом астроном сообщил, что 6 сентября мимо Земли пролетит астероид диаметром до 260 метров.

«С точки зрения Земли это крохотные песчинки, которые мимо нее пролетают», — заверил ученый в беседе с телеканалом «360».

Ранее ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров объяснил в интервью Федеральному агентству новостей, почему NASA регулярно пугает человечество астероидами.