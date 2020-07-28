Пережившая насилие Малиновская заступилась за Фоменко, пошутившего о харассменте

Москва, 28 июля. Популярная телеведущая и модель Маша Малиновская вступилась за актера и музыканта Николая Фоменко, пошутившего о харассменте.

На днях артист в своем профиле в Instagram поведал историю, что стал жертвой домогательства. По его словам, к нему приставала учительница по черчению, когда он учился в Зарайском филиале института нефти и газа. Фоменко отказал ей и в итоге был отчислен из вуза.

В действительности, Фоменко никогда не учился на нефтяника, поскольку с самого детства тяготел к театру и кино, указал Infox.ru.

В Сети разгорелась бурная дискуссия на злободневную тему, отметил РИАМО. Кто-то поддержал артиста и не увидел в шутках ничего плохого, а некоторые, напротив, пристыдили звезду фильма «Сирота казанская».

Малиновская, которая ранее призналась, что в детстве пережила насилие, встала на сторону затравленного Фоменко. По мнению модели, шутить можно на любые темы, в том числе о харассменте.

«Для того, чтобы легче переживать какие-то сложные ситуации, нам юмор и дан. Поэтому я думаю, что шутить можно обо всем на свете, за редким исключением. Запрет на такого рода шутки мне кажется абсурдным сам по себе, если только это не черный юмор — я могу понять, что в некоторых случаях он крайне неуместен», — сказала теледива в интервью iReactor.

Малиновская считает, что бороться нужно не с шутками, а с самим харассментом. В частности, это можно делать, освещая тему насилия в обществе с помощью различных доступных инструментов, в том числе задействую юмора.