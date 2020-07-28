Эксперт оценил влияние конфискаций у коррупционеров на рост пенсий россиян 

Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда. Речь идет о техническом оформлении решения о направлении использования обращенного в пользу государства имущества.

Сейчас конфискат попадает в доход федерального бюджета, а Минфину необходимо каждый год определять направление использования этих средств. Предлагаемый механизм упрощает и сокращает процедуру оформления движения средств — меняется форма учета. На размеры пенсий и устойчивость пенсионной системы это не повлияет, но такое решение получит общественную поддержку.

Также ранее стало известно, что в России с 1 августа начнется корректировка пенсий работающих пенсионеров. Эта процедура является обязательной и ежегодной. Пока пенсионер работает, с его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы, и его пенсия регулярно корректируется в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Каждый год пенсии могут увеличиваться максимум на три пенсионных балла. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля— максимальная прибавка составит 279 рублей.

Текущая пенсионная формула расчета размера пенсии предельно проста и зависит от арифметики, как в первом классе: A*B+C.

За уплаченные страховые взносы гражданину начисляются пенсионные баллы — А — которые можно посмотреть и проверить в личном кабинете ПФР. Стоимость балла — В — определяется решением правительства. Сейчас стоимость балла определена до 2024 года и предполагает ежегодную индексацию на уровень, превышающий инфляцию. Фиксированная выплата (базовая пенсия) — это С — обеспечивает выравнивание минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума.

Основным спонсором ПФР является федеральный бюджет, поэтому вопросы повышения пенсий в большей степени зависят от состояния экономики и доходов бюджета.

В настоящее время обсуждается концепция политики активного долголетия — системного документа, который задает вектор необходимых изменений для повышения продолжительности и качества жизни пожилого населения. Доклад был представлен на Апрельской конференции ВШЭ в этом году. В условиях глобального старения населения государство должно формировать благоприятную среду для социального, экономического, физического и психологического благополучия граждан старшего поколения.