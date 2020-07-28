Американские ученые создают таблетку, заменяющую спортзал

Москва, 28 июля. В будущем может быть создана таблетка, заменяющая спортивный зал, заявили сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско, а также их коллеги из других исследовательских учреждений.

Как пишут средства массовой информации, карантин, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа, продолжает действовать во многих странах мира. Из-за этого тренажерные залы простаивают. По словам специалистов, разработка американских ученых может снизить поток посетителей спортзалов после их открытия.

Ученые пришли к выводу, что если увеличить уровень печеночного белка, то головной мозг получает такие же преимущества, как после интенсивной физической тренировки. Эксперименты уже были проведены на лабораторных грызунах.

Они позволили сделать вывод, что когнитивные функции старых мышей зависят от уровня белка Gpld1 в крови. Это означает, что здоровье мозга, которое обычно поддерживается благодаря физической активности, можно поддерживать препаратами. По мнению специалистов, такие лекарства особенно нужны людям, не способным заниматься в спортзале из-за, например, травмы. Как пишет Planet Today такую таблетку нельзя будет использовать для борьбы с ожирением или набора мышечной массы.

Ранее ученые определили, почему спортзал неэффективен при похудении. Новое исследование Национального института здоровья показало, что подопытные мыши, имевшие один серьезный всплеск физнагрузки в течение дня, становились ленивее во все оставшееся время. Их физическая активность снижалась, и они уже с трудом переносили увеличение нагрузок.