Онищенко призвал россиян не торопиться на отдых в Турцию

Москва, 28 июля. Остаться в России на данный момент безопаснее, чем лететь на отдых в открывающую границы Турцию. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его мнению, торопиться за рубеж не нужно, если к этому не обязывают обстоятельства. В Турцию с 1 августа стоит отправляться только тем, кому это необходимо по работе.

«Я бы не советовал ехать в Турцию сейчас, если это не поездки по важным рабочим делам. Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная», — рассказал экс-руководитель Роспотребнадзора в комментарии «НьюИнформ».

Онищенко отметил, что эпидемическая обстановка в мире по-прежнему остается нестабильной, поэтому ситуация, в том числе в Турции, может измениться в любой момент. В этом случае россияне рискуют столкнуться с трудностями и «застрять» на границей.

Эксперт призвал соотечественников вспомнить минувший март, когда многие туристы не могли самостоятельно покинуть Турцию и ряд других государств, и их пришлось «дозированно» вывозить.

«Зачем это нужно? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее», — подытожил он.

Ранее художник Никас Сафронов в эфире НСН обратился к россиянам, которые намерены в ближайшее время отправиться в Турцию, с призывом соблюдать меры предосторожности на отдыхе. Он отметил, что понимает желание засидевшихся соотечественников улететь за границу, но напомнил, что опасность заразиться коронавирусом все еще сохраняется.