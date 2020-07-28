Эксперт объяснил, почему в России не возникнет проблем с индексацией пенсий

Москва, 28 июля. Повышение пенсий является важнейшей задачей для России и для всей экономики страны. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее Минтруд РФ пообещал россиянам реальный рост пенсий до 2024 года. Это, по сути, отчет о выполнении задачи, которая была сформулирована еще несколько лет назад президентом РФ Владимиром Путиным, задавшим тренд на опережающий рост пенсий и пообещавшим, что выплаты будут повышаться на тысячу рублей ежегодно. Кроме того, ежегодная индексация пенсий теперь закреплена в Конституции РФ.

«Система так компенсирует гражданам новый возраст выхода на пенсию — люди теперь получают пенсию позже, но она растет из-за этого быстрее», — отметил Сафонов.

В связи с кризисом, образовавшимся на фоне пандемии, часто возникает вопрос, не станет ли проблемой для государства выполнить обещанную индексацию пенсий. Как отметил Сафонов, в России пенсии относительно небольшие, поэтому государство вполне способно справиться с индексацией. Кроме того, повышение пенсионного возраста позволило сократить расходы.

«Если бы у нас средние пенсии по стране были 20–30 тысяч рублей, то федеральный бюджет не потянул бы индексации, но в текущих условиях он справляется», — пояснил эксперт.

По словам профессора, уровень зависимости ПФР от федерального бюджета поднялся с 31% до 49%. Таким образом, льготы для бизнесменов напрямую ударили по стабильности социальной системы, однако государство в состоянии компенсировать недополученные доходы. Поэтому Сафонов уверен, что до 2024 года в пенсионной системе ничего не изменится.

«Плановые сроки идут в ногу со сроками президентской каденции, а так ситуация непростая, но не забываем, что повышение пенсий является одной из мер стимулирования российской экономики», — сказал профессор в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Эксперт напомнил, что в связи с пандемией некоторые лишились работы или стали получать меньше за свой труд. В таких условиях необходимо сохранять доходы пенсионеров, чтобы не ухудшить социальную ситуацию в стране.

«У нас пенсионеров 45 миллионов человек — больше четверти населения, и государству необходимо заботиться об этих людях», — пояснил Сафонов.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что проблем с индексацией пенсий в РФ не возникнет, несмотря на сложную ситуацию.