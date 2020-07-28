В МТС рассказали об условиях запуска сетей 5G для рядовых пользователей

Клиенты компании смогут воспользоваться 5G только после разрешения регулятора и создания соответствующей инфраструктуры, заявил ФАН руководитель пресс-службы компании МТС Алексей Меркутов.

Ранее стало известно, что мобильный оператор МТС первым в России получил лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц). Лицензия выдана Роскомнадзором до июля 2025 года.

«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов», — заявил президент МТС Алексей Корня.

Как стало известно, первыми воспользоваться сетями пятого поколения смогут крупные предприятия и бизнес-клиенты. Сейчас компания готовит решения для промышленных предприятий, а также разрабатывает сценарии использования 5G для индустриальных и бизнес предложений, включая промышленность, сельское хозяйство, медицину и логистику.

Другими словами, бизнес сможет активно использовать технологии искусственного интеллекта, Интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности, сможет вести разработку и внедрять беспилотный транспорт, различные программы обучения и системы контроля качества на производстве. По словам руководителя пресс-службы компании МТС Алексея Меркутова, сразу за бизнесом сети станут доступны для рядовых клиентов.

«Для того, чтобы рядовые пользователи могли начать использовать сети пятого поколения, оператор мог начать строительство сетей 5G, необходим определенный список выполненных действий и лицензия — это одно из этих действий, которое приближает нас к тому, что в ближайшем будущем 5G станет доступным всем. Для того, чтобы оператор начал строить сети, а абоненты смогли пользоваться, должны быть созданы еще нормативно-правовые акты и выдано разрешение регулятора, которые еще находятся в работе. Поэтому пока эти нормативные акты обсуждаются и готовятся к тому, чтобы появится, мы первые предоставим сети бизнес-клиентам в виде отдельных локальных сетей пятого поколения. Но пока конкретных сроков, к сожалению, нет», — заключил собеседник ФАН.

Представитель компании утверждает, что максимальная скорость 5G по различным оценкам может достигать 15 Гбит\сек и «эти цифры действительно выглядят впечатляюще, особенно в сравнении с сетями 4G скорость которых ограничивается сотнями Мбит\сек.

Напомним, в марте Госкомиссия по радиочастотам приняла решение о выделении диапазона частот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц для создания сетей 5G. Это значит, что Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение, кому выдавать разрешение на установку радиоэлектронных средств связи в указанном диапазоне, если операторами будет подана соответствующая заявка.