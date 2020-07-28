Дегтярев отказался винить Обаму и Трампа в упадке Комсомольска-на-Амуре

Хабаровск, 28 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев шокирован состоянием Комсомольска-на-Амуре. О своих впечатлениях о городе он рассказал в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.

«Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел — у меня просто волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться», — сказал чиновник.

Он заявил, что пока не может определить ответственных за такое состояние города, но подчеркнул, что «ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты» в том, что происходит, указал «Ридус».

В частности, Дегтярев высказался о «вставших» стройках и упадке благоустройства Комсомольска-на-Амуре. Он пообещал разобраться и с недобросовестными подрядчиками, и чиновниками, и теми, кто их покрывает, передает «Интерфакс».

Врио главы Хабаровского края признался, что заочно имел другое представление о городе: ощущение, что в нем «делают истребители, суперджеты, корабли, подводные лодки». По его словам, на развитие города из федерального бюджета выделили десятки миллиардов рублей, но пока результата никого нет.

Дегтярев назначен врио главы Хабаровского края в июле. Он возглавил регион после ареста Сергея Фургала, который проходит по уголовному делу об организации убийств и покушений на бизнесменов на Дальнем Востоке.