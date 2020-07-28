Как восстановить волосы после осветления

Осветление волос — достаточно распространенная процедура, которая может существенно им навредить, сделав тусклыми и ломкими. Расскажем, как восстановить волосы после обесцвечивания и вернуть им первозданную красоту.

Редкая женщина не экспериментировала с цветом. Одни ограничиваются сменой оттенка или мелированием, другие без тени сомнений превращаются из брюнеток в блондинок и обратно. К сожалению, такие метаморфозы не проходят бесследно и нарушают структуру волос, делая их сухими и пористыми. Но есть и хорошая новость: не стоит совсем отказываться от мечты перейти на «светлую строну». Подлечить поврежденные локоны вполне реально, благо к нашим услугам целый арсенал народных средств, а салоны красоты ждут — не дождутся клиенток на восстановительные процедуры.

Советы стилистов и трихологов по уходу за поврежденными волосами

Обесцвеченным прядям и без того приходится нелегко. Чтобы не навредить еще больше, старайтесь соблюдать следующие рекомендации:

Хотя бы иногда отказывайтесь от использования приборов для укладки волос. В предыдущих статьях мы рассказывали, как быстро высушить голову без фена, сделать кудряшки без плойки с помощью подручных средств и добиться идеальной гладкости без утюжка. Если без электроприборов не обойтись, обязательно предварительно наносите термозащитные средства. После мытья не трите волосы полотенцем. Достаточно аккуратно отжать лишнюю влагу. Никогда не расчесывайте мокрые пряди. Если они сильно путаются, начинайте процесс с кончиков. Берегитесь прямого воздействия солнечных лучей, осадков и сильного ветра. Носите головной убор по сезону. Смывайте остатки хлорки и соли после посещения бассейна или купания в море. Регулярно балуйте себя увлажняющими и ухаживающими масками, бальзам-ополаскиватель используйте после каждого мытья. Избегайте причесок в виде тугих хвостов и пучков. Ограничьте количество средств для укладки. Регулярно посещайте парикмахера и подстригайте секущиеся кончики. Придерживайтесь здорового образа жизни: правильно питайтесь, откажитесь от вредных привычек, гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, высыпайтесь. Красота идет изнутри!

Салонный уход за обесцвеченными волосами

Профессиональные процедуры стоят недешево, но дают ощутимый результат уже после первого сеанса.

Среди наиболее популярных называют следующие услуги:

Ботокс. Технология не имеет отношения к уколам красоты. Такое название она получила за счет визуального эффекта — волосы будто бы наполняются силой и молодостью. В составе чудодейственного состава ботулотоксина, как правило, нет. Зато есть интра-силан со схожим принципом действия, кератин, масла, аминокислоты, витамины и коллаген. Ценный состав способствует оздоровлению и питанию волос, придает гладкость и блеск. Результат сохраняется до трех месяцев. Экранирование восстанавливает структуру на клеточном уровне. Натуральные компоненты проникают вглубь волоса, избавляя от секущихся кончиков, питая и оздоравливая. После процедуры на шевелюре создается защитный барьер, минимизирующий вредное воздействие фена и других факторов. Ламинирование схоже с предыдущей методикой, но воздействует не столь глубоко. Имеет эффект выпрямления и разглаживания, не препятствуя при этом естественной циркуляции воздуха. Горячие обертывания. Под воздействием тепла питательные вещества быстрее достигают цели, насыщая и восстанавливая поврежденные локоны. Глазурирование стоит дешевле ламинирования и экранирования, но имеет лишь косметический эффект, тогда как последние два благодаря своему составу оказывают в том числе лечебное действие. Не утяжеляет и подходит для любого типа волос, придает сияние и ухоженный вид.

Народные средства

Не стоит огорчаться, если нет возможности обратиться к профессионалам. Домашние рецепты отличаются доступностью и достаточно высокой эффективностью. Выбирайте подходящий именно вам:

Кокосовое масло. Наносите этот ценный продукт несколько раз в неделю на 20-30 минут. Для наилучшего результата оберните голову пищевой пленкой и укутайте махровым полотенцем. Соедините равное количество оливкового и касторового масел, подогрейте на водяной бане и добавьте желток. Оставьте состав на волосах на пару часов, а затем смойте с использованием шампуня. Растопленный на водяной бане мед смешайте с корицей до кашицеобразного состояния. Вбейте в массу один желток, тщательно перемешайте и нанесите на чистые влажные волосы на час. Такая маска не только увлажняет, но и слегка осветляет волосы. Добиться эффекта салонной процедуры поможет ламинирование в домашних условиях, о котором мы подробно рассказывали в одной из предыдущих статей.

Домашние восстановительные процедуры, безусловно, не дадут такого мгновенного результата как салонные, но при регулярном применении помогут сохранить здоровье и красоту обесцвеченных волос.