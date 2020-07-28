Врач-диетолог предупредила об опасности дыни

Москва, 28 июля. Употребление дыни противопоказано людям с некоторыми заболеваниями, при этом спортсмены иногда устраивают себе «монодни» с этим плодом. Об этом и других фактах рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Специалист посоветовала отказаться от дыни людям с избыточным весом, при сахарном диабете второго типа, при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта. Иначе употребление плода может привести к болезненным последствиям, предупредила врач.

В целом, безопасная для здоровья порция составляет 150 граммов плода за раз. Употреблять дыню диетолог посоветовала в виде отдельного перекуса, поскольку она плохо сочетается с другими продуктами и может привести к вздутию и метеоризму. Все дело во фруктозе и органических кислотах.

Дианова уточнила, что спортсмены иногда на этапе высушивания тела устраивают себе дни на дыне и зеленом чае.

«Там порция составляет 200–300 граммов очищенной мякоти, от четырех до пяти приемов в день. Но я бы сказала, что это голодно очень»,— цитирует врача «Ридус».

При этом, по словам диетолога, дыня и арбуз одинаково бесполезны для организма — в них нет ничего, кроме углеводов.

Ранее врач-гастроэнтеролог высшей категории Валентина Лупанова посоветовала при обострении гастрита воздержаться от сырых фруктов и овощей, а также исключить из рациона алкоголь, свежевыжатые соки, крепкий чай и кофе.