Поклонники обсудили редкое фото 72-летней Софии Ротару без грима

Москва, 28 июля. Певица София Ротару опубликовала новую фотографию без макияжа. Изображение появилось в Instagram.

Снимок сделан крупным планом. На кадре исполнительница позирует в окружении увешанного сливами дерева. При этом свое лицо Ротару прикрыла широкими солнцезащитными очками и кепкой. Несмотря на это, поклонники рассмотрели черты певицы. Они обратили внимание, что несмотря на 72-летний возраст, кумир может похвастаться отсутствием выраженных морщин.

Многие уверены, что в этом Ротару помогают пластические операции. Другие напомнили, что Ротару прибегает к сценическому гриму, утверждая, что звезда стесняется появляться на публике без обильного количества декоративной косметики. Основная часть поклонников написала в комментариях комплименты.

«София Михайловна как солнце на небе всегда красивая и яркая», — признались они. «Самая красивая на свете, еще не родилась женщина, красивее вас», — уточнили поклонники. «Восхищаюсь вами всегда, София Михайловна! Вы женщина-цветок! Счастья вам, радости и здоровья», — добавили фанаты.

Ранее сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, как чувствует себя во время пандемии артистка. Поклонники 72-летней звезды беспокоились за ее здоровье. В своем Instagram Евдокименко решил ответить на несколько вопросов, которые волновали подписчиков. Оказалось, что большинство фолловеров звездного наследника интересовало состояние любимой исполнительницы. Сын певицы заверил, что поводов для переживаний нет.