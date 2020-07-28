Обвинившая Летучую в плагиате дизайнер представила доказательства «копирования» ее платьев

Москва, 28 июля. Российская журналистка и телевизионная ведущая Елена Летучая оказалась в центре серьезного скандала — звезду обвинили в плагиате дизайнерских платьев, которые были представлены в ее же собственном бутике. Бывшая подруга артистки, дизайнер Ольга Якубович в своем аккаунте Instagram опубликовала пост, в котором сообщила, что теледива буквально копирует ее идеи при создании моделей платьев.

В 2018 году Летучая сотрудничала с Якубович – они совместно представили коллекцию дизайнерской одежды для бутика телеведущей. Кроме того, дизайнер шила для артистки наряды для различных светских мероприятий. Однако позже партнерство неожиданно закончилось.

Недавно телеведущая высказалась о своей дружбе с Якубович, заявив, что больше не общается с дизайнером и не ведет с ней бизнес. Летучая заметила, что бывшая подруга ее сильно разочаровала, как человек и бизнес-партнер. Из-за этого она больше не хочет иметь с Якубович ничего общего.

«Если меня разочаровывает человек, я не веду с ним бизнес. И, соответственно, не ношу результат», — заявила Летучая.

Ольга опубликовала пост, в котором обвинила телеведущую в плагиате нескольких моделей платьев, представленных в ее бутике. Она продемонстрировала наглядные доказательства того, что Летучая фактически скопировала дизайнерские наряды Якубович.

«Мы перестали дружить из-за того, что ты сделала несколько копий моих платьев, и я тебе этого не смогла простить. И после этого ты сразу начала относиться к моему бренду как к бизнес-проекту. Вот, собственно, про подруг. После таких встреч перестаешь верить женщинам», — объяснила дизайнер.

Девушка в одной из социальных сетей опубликовала фотографии, на которых сравнила наряды из бутика Летучей со своими платьями. Она заметила, что дизайнерская одежда, представленная в магазине телеведущей, по стилю и покрою является плагиатом.

Ранее подписчики Елены Летучий восхитились новой фотографией из Instagram, на которой телеведущая предстала в новом домашнем образе. Фанаты удивились необычной позе артистки, а также сравнили ее с известной российской балериной Анастасией Волочковой.