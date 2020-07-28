Илон Маск косвенно признал свою причастность к «литиевому» перевороту в Боливии

Американский предприниматель Илон Маск, который в июле 2020 года впервые вошел в десятку самых богатых людей планеты, оказался в центре очередного скандала. Его сюжет связан с небольшой латиноамериканской страной Боливией, недра которой содержат около 50% мировых запасов лития. Доступ к дешевому сырью критически важен для основного актива Маска, компании Tesla, которая производит электромобили с литиевыми батареями.

24 июля Маск разразился в Twitter заявлением о том, что еще один пакет стимулирующей помощи от правительства США, на его взгляд, не служит интересам народа. На это один из пользователей соцсети заметил: «Знаете, что действительно не в интересах народа? Правительство США организовало в Боливии переворот против Эво Моралеса, чтобы вы могли получать оттуда литий».

«Мы свергнем любого, кого захотим! Смиритесь с этим», — такой репликой ответил Маск на справедливое замечание, поразив публику не только своей наглостью, но и откровенностью.

Об интересе Маска к латиноамериканскому металлу было известно давно. Его представители не раз пытались договориться о добыче лития с правительством предыдущего президента страны, однако значимых результатов не добились: официальный Сукре предпочел сотрудничать с Москвой и Пекином. Но осенью прошлого года в Боливии произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли противники Моралеса. Они очень быстро перешли к компрадорской политике, заявив о либерализации добычи полезных ископаемых и привлечении иностранного капитала.

Насколько же обоснованы догадки о том, что Илон Маск не просто стал выгодополучателем переворота в Боливии, но и был к нему причастен лично? На этот вопрос отвечает обозреватель Федерального агентства новостей.

Немного о литии

Из школьного курса химии мы помним, что литий — это легкий щелочной металл, который занимает третью клетку Таблицы Менделеева. Именно малый удельный вес лития и металлические свойства стали его основными достоинствами: каждый атом этого элемента может легко отдать единственный электрон для создания электрического тока, а сама батарея получается максимально легкой.

Вот почему литиевые батареи теснят свинцовые, никелевые или цинковые аккумуляторы. Для использования на транспорте критически важен вес, а он у литиевого аккумулятора, при заданной мощности, получается гораздо меньше, чем у металлов-конкурентов.

Рост спроса на литий, который наблюдается в последние 20 лет, происходит по той же причине: в каждый легковой электромобиль приходится помещать несколько сотен килограммов лития, который составляет чуть меньше половины веса мощной батареи.

В земной коре — достаточно много лития, и проблемой является даже не его доступность, а себестоимость добычи. Три страны Южной Америки, а именно Боливия, Чили и Аргентина, не просто располагают 70% мировых запасов лития, но и способны предложить его по самой низкой цене. Тогда как значительные количества лития, найденные в других странах мира: в Австралии и Канаде, на Украине, в странах Скандинавии и даже в США, — менее интересны в добыче, так как их себестоимость получается гораздо выше как с точки зрения геологических условий, так и с учетом местных налогов и требований к защите окружающей среды.

Из-за такой глобальной разбалансировки спроса и предложения биржевая цена лития за последние несколько лет испытывала очень резкие колебания. В 2015 году металл торговался по 6500 долларов за тонну (в пересчете на карбонат), а к январю 2018 года его котировки поднялись до 17 000 долларов. К нынешнему времени рынок несколько успокоился, но цена лития так и не вернулась к уровню пятилетней давности, составляя сейчас около 7300 долларов за тонну.

Поэтому ведущие производители батарей и электромобилей кровно заинтересованы в удержании низкой цены на литий — резкие биржевые колебания подрывают устойчивость их бизнеса. С другой стороны, заставить шахты работать быстрее и эффективнее, чтобы снизить цену лития, не так-то просто: добыча этого металла, как и любое рудное производство, очень требовательна к инвестициям и инерционна.

Исходя из этой ситуации, компаниям-потребителям лития чрезвычайно выгоден полный контроль над главными источниками металла, чтобы иметь запас в производительности и исключить неприятные скачки цен. Ну а Боливия выглядит здесь просто наиболее очевидной целью такого контроля: как уже было сказано, в этой стране расположена практически половина мировых запасов легкоизвлекаемого сырья.

Обычный «оранжад»

На выборах 20 октября 2019 года, согласно опубликованным результатам голосования, президент Боливии Эво Моралес получил 46,86% голосов, а его соперник, оппозиционер Карлос Меса — лишь 36,72%. Тем не менее, сторонники Месы не признали результаты голосования и организовали беспорядки во многих крупных городах страны.

Попытка Моралеса опереться на верных военных и полицию потерпела неудачу. Как оказалось, большая часть силовиков тайно или открыто поддерживала его противников, в то время как избирателями Моралеса были в основном крестьяне и городская беднота, мало вовлеченная в вертикаль действующей власти.

В итоге после нескольких недель бесплодной борьбы и продолжающихся выступлений против него Моралес был вынужден эмигрировать вместе с семьей в Мексику, после чего Боливия на полгода погрузилась в вялотекущую гражданскую войну. Сразу после эмиграции законного президента новое правительство страны ввело жесткие полицейские меры — вплоть до расстрелов демонстраций в поддержку Моралеса. Но добиться полного перехвата власти заговорщикам так и не удалось, хотя классический «оранжевый» переворот в целом выглядел успешным.

На сегодняшний день Боливию возглавляет сенатор Жанин Аньес. Она была лишь шестой в линии преемственности президентства, однако предыдущие пять чиновников в высшей иерархии страны отказались занимать президентский пост, тогда как результаты выборов были полностью скомпрометированы.

По итогам первого полугодия 2020 года ВВП Боливии упал на 2% в годовом исчислении — в стране царят экономический кризис и безвластие. Ожидаемо все достижения 15 лет правления Моралеса, в ходе которого в стране были национализированы многие ключевые отрасли промышленности и проводилась социально-ориентированная политика, сегодня подвергаются ревизии.

В частности, уже было объявлено, что Боливия «нуждается» в иностранных инвестициях, хотя причиной прихода Моралеса к власти была именно отчужденность граждан страны от доходов, получаемых за счет эксплуатации ее недр. Достаточно напомнить, что в начале 2000-х в стране бушевала так называемая «Газовая война» — серия массовых протестов, участники которых требовали национализировать газовую промышленность страны.

«Эффективный» миллиардер

Конечно, «нотариально заверенного признания» главы компании Tesla в том, что он приложил руку к госперевороту в Боливии, в виде отдельного документа не существует. Тем не менее, эксцентричные манеры американского мультимиллиардера позволяют судить о его причастности к прошлогоднему боливийскому перевороту по косвенным признакам.

Именно так, к примеру, считает свергнутый президент Эво Моралес, разместивший в Twitter собственный ответ на выходку американца. В нем он прямо заявил: высказывание Маска является еще одним доказательством того, что переворот произошел как раз из-за лития. Боливийцы продолжат сражаться за доступ к своим недрам, уверил своих читателей Моралес.

Высказывания Маска и Моралеса уже стали частью широкой сетевой дискуссии. Пока миллиардер оправдывается тем, что его Tesla якобы получает литий исключительно из Австралии, журналисты и активисты продолжают костерить его за неосторожное (и уже удаленное) признание.

«Энергетический главарь Илон Маск практически взял на себя ответственность за литиевый переворот всего через несколько месяцев после планирования встречи с Болсонару о размещении завода Tesla в богатой литием Бразилии», — в частности, написал редактор издания The Grayzone Макс Блюменталь.

Горькая ирония заключается в том, что самовлюбленный ответ Маска о возможности «свергнуть кого угодно» был размещен в треде, где он открыто раскритиковал усилия Вашингтона по спасению малого и среднего бизнеса в США. Хотя сам «эффективный менеджер» Tesla и SpaceX, вошедший в десятку богатейших людей мира, получил от властей США за последние полгода около 4,9 млрд долларов в виде различных государственных субсидий.

Пока ситуация с боливийским литием зависла в точке неопределенности. Новые власти страны фактически заблокировали планы «Росатома», который в последний год правления Моралеса объявил о присоединении к боливийско-китайскому проекту строительства литий-карбонатного завода на солончаке Уюни (запасы лития там оцениваются в 100 млн тонн). Российские и китайские инвестиции в размере 2,3 млрд долларов заморожены. Однако у Маска также нет пока доступа к боливийскому литию — просто в силу недееспособности новых властей страны.

По сути дела, Соединенным Штатам так и не удалось добиться всего, чего они добивались в Боливии — как не удалось и Маску обеспечить свою Tesla дешевым литием из сердца Латинской Америки. Не в этом ли причина его вопиющих твиттер-откровенностей?