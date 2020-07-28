Пашинян ответил на критику Симоньян в адрес властей Армении

Ереван, 28 июля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал пост главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, в котором она раскритиковала армянские власти.

Напомним, 18 июля в своем Telegram-канале Симоньян опубликовала обращение к руководству Армении. Она заявила, что в ответ на многолетнее добро России Ереван отказался признавать легитимное воссоединение Крыма с РФ. Также Симоньян напомнила, что армянские власти посадили экс-президента Роберта Кочаряна, который был «неизменным союзником России».

«Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе», — написала главред RT.

Пашинян признал, что пост Симоньян вызвал резко негативную реакцию в Армении. При этом армянский премьер назвал все претензии журналистки несостоятельными.

«Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха. Это означает, что мы не защищаем Нагорный Карабах? Нет», — сказал он, отвечая на претензию по поводу Крыма.

Комментируя слова о Кочаряне, Пашинян подчеркнул, что главным союзником России в Армении являются не конкретные политики, а весь армянский народ. Что касается антироссийских НКО, то премьер-министр Армении заявил, что они начали работу задолго до его прихода к власти в 2018 году.

«Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?» — сказал Пашинян в интервью РБК.

Ранее пост Маргариты Симоньян прокомментировал сотрудник Российского-Армянского университета Антон Евстратов в рамках эфира Медиагруппы «Патриот». Он заявил, что включил главреда RT в свой список армянофобов.