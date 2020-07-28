Участников «Дома-2» хотят отправить в космос на ракете

Москва, 28 июля. Участников скандального телепроекта «Дом-2» планируют отправить в космос — в обители телезвезд уже появилась ракета для подготовки к полету. Об этом говорится в сообщении телеканала ТНТ, по которому идет шоу.

«Это должно было когда-то случиться! «Дом-2» запускает в космос ракету с участниками проекта. Как тебе такое, Илон Маск?» — говорится в сообщении телеканала.

Создатели телепроекта намерены отправить участников в космос, и для этого уже сделали первый шаг. Огромный летательный аппарат уже установлен на поляне рядом с домом участников телестройки в Новой Москве. Отмечается, что на размещенной на территории «Дома-2» 22-метровой ракете участники шоу будут проходить подготовку, чтобы отправиться в космос.

«Отправка в космос ракеты с участниками «Дома-2» станет первой в истории телевидения», — подчеркнули на ТНТ.

Российское реалити-шоу вышло на экранах страны в мае 2004 года. Проект идет уже 16 лет и является самым продолжительным реалити в истории телевидения. Из «Дома-2» вышли многие звезды российского телевидения и Интернета, в частности, певица и ведущая Ольга Бузова, блогеры и телеведущие Алена Водонаева и Виктория Боня.

Ранее в Сети появились сообщения, что актриса театра и кино, ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева стала ведущей «Дома-2» за «чаевые». Позднее звезда опровергла слухи о работе в проекте за «хорошее вознаграждение».