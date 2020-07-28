Журавко считает плохим знаком для Зеленского уход Кучмы из переговорщиков по Донбассу

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает плохим знаком для Киева отказ экс-президента Украины Леонида Кучмы продолжать работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее об отказе Кучмы от роли переговорщика сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя решение второго президента Украины, действующий глава украинского государства отметил, что работа Кучмы в составе контактной группы была «чрезвычайно важной и одновременно сложной». Зеленский заявил, что с уважением относится к решению Кучмы о прекращении участия в работе контактной группы. Дальнейшая роль Леонида Кучмы в проведении в жизнь решений «Минска-2» будет только консультационной.

«Если говорить объективно, это очень печально: это плохой знак для Зеленского и для минских соглашений, — прокомментировал эту информацию Федеральному агентству новостей экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. — Кучма хоть и ярко проукраинский политик, но он опытный политик. Он человек, все-таки настроенный на установление контактов, на поиск оптимальных решений для выхода из кризиса. Как прагматичный политик, он, работая в этой группе, был настроен на достижение мира».

Журавко напомнил о многочисленных заявлениях Кучмы о необходимости прекращения войны в Донбассе и установления там мира.

«Когда шла речь о прекращении огня с обеих сторон, Кучма даже давал какие-то гарантии, — говорит экс-депутат Рады. — Но на Кучму наехали нацики, так называемые «кураторы» из Америки и их европейские сателлиты, и он вынужденно отозвал свои предложения».

По мнению Журавко, уход Кучмы означает, что Украина продолжит эскалацию конфликта в Донбассе, что губительно для нынешних киевских властей и лично для Владимира Зеленского.

«Думаю, Кучму просто попросили уйти, дескать все, уходи-ка на пенсию. Впрочем, у меня есть информация, что причина может быть иной: этот политик дорожит своей репутацией и именем, и ему просто надоело, что он договаривается об одном, а делается совсем другое. Но для «Минска-2» уход Кучмы — очень серьезная потеря, поскольку с этим человеком все-таки можно было разговаривать. А кого Зеленский поставит на его место, неизвестно, и если в контактную группу со стороны Киева придет какой-то радикал, то все, что хоть как-то было построено при Кучме, может быстро рухнуть», — высказал предположение Алексей Журавко.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается в 2014 года, его жертвами, по данным ООН, стали до 13 тысяч человек, около тридцати тысяч пострадали. Свои дома вынуждены были покинуть около полутора миллионов жителей.