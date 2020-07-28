Асмус разделась для роли девушки из секс-чата в новом фильме 

Москва, 28 июля. Актриса Кристина Асмус раскрыла фанатам подробности о новом фильме «Китобой», в котором сыграла роль девушки из секс-чата.

По словам артистки, картина вошла в программу Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 2 по 12 сентября. Работа над проектом шла более семи лет.

«Главные роли исполнили непрофессиональные актеры, коренные чукотские подростки», — добавила Асмус.

По сюжету фильма, пятнадцатилетний охотник влюбляется в девушку «из компьютера», роль которой и досталась Асмус. Чувство побуждает подростка пуститься в опасное путешествие через Берингов пролив.

Асмус показала также видео со съемок. На кадрах ролика девушка по старту режиссера идет в сторону бара, минуя темный переулок.

Отметим, что Асмус далеко не в первый раз разделась для кадра. К настоящему скандалу привела ее роль в фильме «Текст». Девушка столкнулась с травлей из-за откровенной сцены.

Спустя некоторое время стало известно о разводе актрисы с шоуменом Гариком Харламовым. Юморист, однако, заверил, что ни пандемия, ни скандальный фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Асмус, в свою очередь, подчеркнула, что они не занимаются хайпом, и это решение было принято почти год назад, «до того как это стало мейнстримом».