Олейник объяснил планы Украины и Польши помешать реализации «Северного потока — 2»

Москва, 28 июля. Украина и Польша договорились совместно препятствовать реализации «Северного потока — 2», об этом рассказал украинский политик Владимир Олейник.

Как пишут средства массовой информации, вопрос поднимался во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его польского коллеги Яцека Чапутовича в Варшаве. В эфире радио Sputnik Олейник уточнил, что стороны сошлись во мнении, что российский проект якобы несет угрозу энергетической безопасности всей Европы.

«Американцы поставили себе задачу вытеснить Россию с ее адекватными по цене энергоресурсами с европейского рынка. Американские ресурсы дорогие — это ясно Европе. Поэтому Германия, Франция и другие страны выступают против, понимая, что убьют этим свою экономику», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что Польша и Украина являются сегодня «адвокатами» Америки в Европе.

Напомним, что Палата представителей США приняла новый проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

В документ были добавлены поправки, которые подразумевают введения дополнительных санкционных мер, направленных против проекта газопровода «Северный поток — 2». Ограничения могут затронуть сразу нескольких компаний и физических лиц, которые занимаются реализацией судов и оборудования, необходимого для прокладки газопровода.

Эксперт в сфере экономики, член Российской академии наук Руслан Гринберг, комментируя новые санкции США против российского проекта газопровода, заметил, что на Западе дух свободного рынка уже давно не в моде, а американцы уже без какого-либо стеснения показывают, что готовы сделать все, чтобы помешать строительству.

Эксперт в области экономики объяснил, к чему могут привести новые выпады США против «Северного потока — 2». Он заметил, что американские санкции способны продлить строительство газопровода, но это лишь укрепит сотрудничество между Россией и Евросоюзом перед лицом общей проблемы.