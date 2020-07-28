Кучма покинул контактную группу по Донбассу

Киев, 28 июля. Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

«Благодарю за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса, для достижения мира», — сказал украинский лидер на встрече с Кучмой 28 июля.

Зеленский отметил, что работа Кучмы была важной и сложной, и подчеркнул, что с почтением относится к решению экс-президента прекратить деятельность в контактной группе.

«Всегда готов услышать ваш совет в будущем», — сказал Зеленский.

В ответ Кучма выразил готовность в будущем делиться опытом и предоставлять консультации относительно установления мира на востоке Украины.

Напомним, Зеленский назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе 3 июня 2019 года. Второй президент Украины уже занимал эту должность с 2014 по 2018 год. Тогда Кучма подал в отставку, сославшись на возраст. Второму президенту Украины в этом году исполнится 82 года.

Ранее политический эксперт Олег Неменский высказался о невыполнении Киевом Минских соглашений. По его словам, Кучма, подписав «Минск», фактически «освободил» Киев от обязанностей выполнять данные договоренности.