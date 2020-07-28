Москва, 28 июля. Бари Алибасов-младший сдает квартиру отца в центре Москвы за 500 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте по поиску недвижимости ЦИАН.

«Яркую и эпатажную стилизацию квартиры можно смело отнести одновременно к нескольким направлениям. В отделке использованы материалы, отождествляющие современный мегаполис: стекло, пластик и металл, гармонично дополненные натуральным текстилем», — описывается квартира в объявлении.

В помещении площадью 220 квадратных метров есть две спальни, личная студия, соляная комната релаксации с сауной, кабинет, а также кухня.

По словам PR-директора Алибасовых Вадима Горжанкина, арендовать жилье можно будет с сентября. Решение сдавать квартиру принято в связи с тем, что ее хозяин будет долго отсутствовать в столице. Известный продюсер группы «На-На» отправится в Калининград для прохождения реабилитации после выписки из психиатрической больницы №1 имени Н.А. Алексеева.

Горожанкин отметил, что Алибасов-младший также сдаст и свою, более скромную жилплощадь, поскольку накоплений на полный курс восстановления для отца может не хватить.

«Бари Алибасову требуются деньги на необходимые реабилитационные процедуры и восстановление здоровья, в Москве его долгое время не будет, поэтому было принято решение сдать квартиру в аренду. Она будет сдаваться с сентября, так как в августе в ней пройдут съемки кинофильма», — пояснил наследник Алибасова.

Он уточнил, что квартира может быть предоставлена в аренду не только для проживания, но и для различных съемок, поскольку хорошо подходит для этого благодаря яркому и оригинальному стилю.

Ранее «Газета Кемерова» писала, что Алибасов-старший проходил лечение в московской клинике, откуда был госпитализирован в психиатрическую больницу с нестабильным состоянием на фоне принимаемых препаратов.

Портал «Дни.ру» сообщал, что у продюсера, по некоторым данным, диагностировали корсаковский синдром — специфическое расстройство памяти, возникающее при органических заболеваниях мозга или вследствие хронического алкоголизма. В Калининграде его должна ждать Виолетта, которая разводится с его сыном. Она пообещала взять на себя организацию работы медперсонала, чтобы помочь звезде восстановиться.