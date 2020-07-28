Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь случайно засветила грудь перед подписчиками

Москва, 28 июля. Курьезный случай произошел с бывшей участницей популярного в России телевизионного проекта «Дом-2» Дарьей Пынзарь. Девушка, пытавшаяся опубликовать новый сторис в бассейне, не уследила за своим откровенным нарядом. Она настолько увлеклась записью видео, что не заметила, как случайно засветила свою грудь перед подписчиками.

Недавно звезда «Дома-2» покинула скандальный телевизионный проект, который выходит на телеканале ТНТ. Несмотря на это, Пынзарь еще продолжает оставаться популярной среди подписчиков и фанатов. Внимание пользователей Сети приковано к фигуре девушки — комментаторы указывают на недостатки ее тела, а также не стесняются провокационных заявлений.

Сама звезда телепроекта необычно реагирует на выпады своих подписчиков, удаляя видео со стриминговых сервисов. Она обвиняет интернет-пользователей в пристальном внимании к ее фигуре, а также заявляет, что комментаторы должны быть добрее.

«Удалила очередное видео на YouTube. А у меня еще ПМС. Так неприятно. Давно поняла, что в Турции люди лучше и добрее. Если вам не нравится на меня смотреть, не делайте этого, просто пройдите мимо, зачем что-то обидное писать? Всем, обсудившим мое ожирение, предлагаю новые темы: бардак в моем доме и полное отсутствие танцевального таланта», – возмущается Пынзарь.

Новое видео экс-участницы «Дома-2» вновь вызвало бурную реакцию со стороны подписчиков и фанатов. Пынзарь пыталась снять сторис в купальнике, находясь в бассейне, но не уследила за своим откровенным нарядом, который сыграл с ней злую шутку, сообщил «СтарХит». Она не заметила, как ее грудь вывалилась из купальника. Позже девушка поспешила удалить видеозапись из аккаунта в Instagram, но подписчики до сих пор обсуждают подобный казус.

Ранее знаменитая российская певицы Лолита Милявская прокомментировала слухи о своем похудении. Артистка записала видеообращение к подписчикам и опубликовала его в Instagram.