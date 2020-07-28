Назван самый дешевый отдых для россиян в начале августа

Москва, 28 июля. Российские курорты оказались доступнее по ценам для отечественного туриста, желающего отдохнуть на море. В Ассоциации туроператоров России сравнили стоимость туров на отечественные и зарубежные курорты в начале августа.

Минимальная стоимость недельного тура на юг России в период с 1 по 7 августа держится на уровне 24,5–31,5 тысячи рублей на двоих с включенным авиаперелетом, проживанием и питанием. В частности, в такую цену обойдется поездка на крымский мыс Тарханкут, Балтийск Калининградской области, микрорайон Сочи Вардане, Анапу и Геленджик.

Доступные цены также на поездки на Байкал — от 46,2 тысячи рублей, на Алтай и Хакасию — от 32,6 и 41,1 тысячи рублей соответственно, пишет НСН.

В то же время поездка за рубеж обойдется россиянам дороже, чем по России. Например, путевка в Стамбул будет стоить как минимум 57 тысяч рублей, Аланью — 61,9 тысячи рублей, а в Танзанию — 156,5 тысячи рублей на двоих, указал «ФедералПресс».

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, которое было прекращено из-за пандемии коронавируса. В начале августа россияне смогут поехать в Турцию, Танзанию и Великобританию. По данным некоторых СМИ, следующими странами, с которыми Москва наладит авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы, напомнил Infox.ru.

Некоторые эксперты отметили, что, несмотря на открытие сообщения с Турцией, стоит задуматься о безопасности поездки в республику. Турция входит в топ-20 стран по распространению коронавируса, кроме того, в стране наблюдается сложная криминогенная обстановка на фоне возрастания террористической угрозы и большого количества нелегальных мигрантов.