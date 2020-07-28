Диета 5 при заболеваниях печени: показания и таблица разрешенных продуктов

Продолжаем цикл статей о видах лечебных столов по Певзнеру. Сегодня поговорим о диете №5 для пациентов, имеющих проблемы с печенью и желчным пузырем.
Печень — жизненно важный орган, который выводит из организма токсины, обеспечивает нормальное пищеварение и регулирует работу кроветворной системы. Любые нарушения функции несут серьезную угрозу жизни и здоровью. Орган не имеет нервных окончаний, поэтому долго не проявляет себя болезненными ощущениями. Заподозрить неладное можно по ряду симптомов — тошнота, повышенная утомляемость, желтые склеры глаз требуют незамедлительного обращения ко врачу.
Если специалист обнаружит какие-либо отклонения, больному будет предписана медикаментозная терапия с обязательным соблюдением диеты №5. Правильное питание является неотъемлемой частью лечения. Стол №5 подходит в том числе для людей с избыточной массой тела, поскольку обеспечивает мягкое, постепенное похудение.
Советы диетологов
Для достижения устойчивого и быстрого результата рекомендуется придерживаться следующих принципов:
- Все блюда должны быть комфортной температуры, иметь нейтральный вкус (исключается острое, кислое, соленое, копченое) и подаваться измельченными.
- Предпочтительные способы тепловой обработки — на пару, варка и тушение.
- Соблюдение питьевого режима. Пациент должен выпивать 1,5 литра воды в сутки без учета супов и других жидкостей.
- Дробное питание — до шести приемов пищи в день.
- Диета №5 подразумевает длительное соблюдение — до двух лет. На протяжении всего срока требуется наблюдение врача для контроля состояния и внесения необходимых корректировок в рацион.
- Жилистые сорта мяса и овощи, богатые клетчаткой, в обязательном порядке тщательно измельчаются.
Что можно и нельзя есть: таблица продуктов
Список разрешенных блюд достаточно широк. Строгие ограничения касаются сильно перченого, жирного и копченого. Для вашего удобства прилагаем таблицу, следуя которой вы без проблем составите меню.
|
ПРОДУКТ
|
РАЗРЕШЕНО
|
ЗАПРЕЩЕНО
|
Супы
|
Жидкая пища — основа рациона. Овощные супы-пюре, вегетарианские борщ и щи, крупяные и молочные чупы.
|
Бульоны на мясе, любая окрошка
|
Яйца
|
Всмятку, вкрутую, омлет
|
Глазунья
|
Рыба
|
Вареная без кожи, паровые котлеты и тефтели из нежирных сортов. Можно запекать филе в фольге, предварительно отварив. Изредка допускается небольшое количество моллюсков
|
Жареная, консервированная, соленая, вяленая, икра, суши, крабовые палочки, жирные сорта (семга, осетрина, дорадо и др.)
|
Мясо, птица
|
Куриное филе, телятина, индейка, кролик. Бефстроганов, суфле, кнели
|
Жирные и жилистые сорта, баранина, дичь, копчености, сало, субпродукты, тушенка, сырокопченые колбасы
|
Хлеб и выпечка
|
Вчерашний хлеб, сухое печенье, изделия ржаные и из муки грубого помола, отруби, хлебцы, галеты
|
Свежая сдоба, слоеное тесто, любые блины
|
Молочные продукты
|
Некислые и нежирные творог, кефир и сметана, сыр нейтрального вкуса. Сырники из духовки, ленивые вареники, пудинги, запеканки
|
Сливки, сыворотка, жирное молоко и кисломолочка
|
Крупы
|
Гречка, овсянка, манка рис. Варить на воде, при желании разбавить молоком. Булгур, кус-кус, пшенка
|
Бобовые, кукуруза, чечевица. Перловка — в ограниченном количестве.
|
Овощи
|
Картофель, свекла, морковь, цветная капуста, брокколи, помидоры (вне острой фазы), болгарский перец, авокадо, стручковая фасоль, нейтральные по вкусу листовые салаты
|
Салаты с резким вкусом и запахом (руккола, фризе), пряные травы, шпинат, щавель, зелёный лук, горошек, чеснок, грибы (и бульоны на их основе), кукуруза, редька, редис, репа, баклажаны, спаржа
|
Фрукты и ягоды
|
Сладкие яблоки, бананы (1 шт/день), сухофрукты, арбуз
|
Груши, крыжовник, смородина, цитрусовые, имбирь, хурма, дыня, малина, клюква
|
Напитки
|
Чай, отвар шиповника, разбавленные водой соки, компоты
|
Газировка, алкоголь, кофе, какао, горячий шоколад, каркаде, пакетированные соки
|
Десерты
|
Потребление сладкого следует ограничить, но можно изредка позволить себе безе, зефир, мармелад, леденцы,
|
Мороженое, халва, шоколад в любом виде, нуга с орехами, щербет, гематоген, сгущенка, кремовые торты и пирожные
Благодаря разнообразному набору разрешенных продуктов соблюдать диету №5 не составляет особого труда. Следование основным правилам поможет не только подлечиться, но и похудеть.