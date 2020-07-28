Диета 5 при заболеваниях печени: показания и таблица разрешенных продуктов

Продолжаем цикл статей о видах лечебных столов по Певзнеру. Сегодня поговорим о диете №5 для пациентов, имеющих проблемы с печенью и желчным пузырем.

Печень — жизненно важный орган, который выводит из организма токсины, обеспечивает нормальное пищеварение и регулирует работу кроветворной системы. Любые нарушения функции несут серьезную угрозу жизни и здоровью. Орган не имеет нервных окончаний, поэтому долго не проявляет себя болезненными ощущениями. Заподозрить неладное можно по ряду симптомов — тошнота, повышенная утомляемость, желтые склеры глаз требуют незамедлительного обращения ко врачу.

Если специалист обнаружит какие-либо отклонения, больному будет предписана медикаментозная терапия с обязательным соблюдением диеты №5. Правильное питание является неотъемлемой частью лечения. Стол №5 подходит в том числе для людей с избыточной массой тела, поскольку обеспечивает мягкое, постепенное похудение.

Советы диетологов

Для достижения устойчивого и быстрого результата рекомендуется придерживаться следующих принципов:

Все блюда должны быть комфортной температуры, иметь нейтральный вкус (исключается острое, кислое, соленое, копченое) и подаваться измельченными. Предпочтительные способы тепловой обработки — на пару, варка и тушение. Соблюдение питьевого режима. Пациент должен выпивать 1,5 литра воды в сутки без учета супов и других жидкостей. Дробное питание — до шести приемов пищи в день. Диета №5 подразумевает длительное соблюдение — до двух лет. На протяжении всего срока требуется наблюдение врача для контроля состояния и внесения необходимых корректировок в рацион. Жилистые сорта мяса и овощи, богатые клетчаткой, в обязательном порядке тщательно измельчаются.

Что можно и нельзя есть: таблица продуктов

Список разрешенных блюд достаточно широк. Строгие ограничения касаются сильно перченого, жирного и копченого. Для вашего удобства прилагаем таблицу, следуя которой вы без проблем составите меню.

ПРОДУКТ РАЗРЕШЕНО ЗАПРЕЩЕНО Супы Жидкая пища — основа рациона. Овощные супы-пюре, вегетарианские борщ и щи, крупяные и молочные чупы. Бульоны на мясе, любая окрошка Яйца Всмятку, вкрутую, омлет Глазунья Рыба Вареная без кожи, паровые котлеты и тефтели из нежирных сортов. Можно запекать филе в фольге, предварительно отварив. Изредка допускается небольшое количество моллюсков Жареная, консервированная, соленая, вяленая, икра, суши, крабовые палочки, жирные сорта (семга, осетрина, дорадо и др.) Мясо, птица Куриное филе, телятина, индейка, кролик. Бефстроганов, суфле, кнели Жирные и жилистые сорта, баранина, дичь, копчености, сало, субпродукты, тушенка, сырокопченые колбасы Хлеб и выпечка Вчерашний хлеб, сухое печенье, изделия ржаные и из муки грубого помола, отруби, хлебцы, галеты Свежая сдоба, слоеное тесто, любые блины Молочные продукты Некислые и нежирные творог, кефир и сметана, сыр нейтрального вкуса. Сырники из духовки, ленивые вареники, пудинги, запеканки Сливки, сыворотка, жирное молоко и кисломолочка Крупы Гречка, овсянка, манка рис. Варить на воде, при желании разбавить молоком. Булгур, кус-кус, пшенка Бобовые, кукуруза, чечевица. Перловка — в ограниченном количестве. Овощи Картофель, свекла, морковь, цветная капуста, брокколи, помидоры (вне острой фазы), болгарский перец, авокадо, стручковая фасоль, нейтральные по вкусу листовые салаты Салаты с резким вкусом и запахом (руккола, фризе), пряные травы, шпинат, щавель, зелёный лук, горошек, чеснок, грибы (и бульоны на их основе), кукуруза, редька, редис, репа, баклажаны, спаржа Фрукты и ягоды Сладкие яблоки, бананы (1 шт/день), сухофрукты, арбуз Груши, крыжовник, смородина, цитрусовые, имбирь, хурма, дыня, малина, клюква Напитки Чай, отвар шиповника, разбавленные водой соки, компоты Газировка, алкоголь, кофе, какао, горячий шоколад, каркаде, пакетированные соки Десерты Потребление сладкого следует ограничить, но можно изредка позволить себе безе, зефир, мармелад, леденцы, Мороженое, халва, шоколад в любом виде, нуга с орехами, щербет, гематоген, сгущенка, кремовые торты и пирожные

Благодаря разнообразному набору разрешенных продуктов соблюдать диету №5 не составляет особого труда. Следование основным правилам поможет не только подлечиться, но и похудеть.