Ученый объяснил, почему NASA регулярно пугает человечество астероидами

Ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщение NASA о том, что 5 августа в полутора десятках миллионов километров от нашей планеты пролетит потенциально опасный астероид 2009PQ1.

«Проблема в том, что обнаружить объект, особенно с таким сравнительно небольшим (диаметр астероида от 84 до 190 метров. — Прим. ФАН), очень сложно, — сказал Багров. — И обнаружить его мы можем только вблизи Земли. Скажем, за орбитой Марса мы его даже не увидим».

По словам ученого, если какой-то астероид летит в определенном направлении, точно определить его невозможно. Конечно, астрономы умеют измерять траекторию, но точность здесь невелика.

«Поэтому всегда стоит такой вопрос: «Врежется ли он в Землю или нет?», — пояснил собеседник ФАН. — Из-за маленькой точности все, что пролетает ближе, чем 20 радиусов лунной орбиты, автоматически считается опасным объектом. Но когда появляются более точные измерения, то ясно, что расстояние в полтора десятка миллионов километров — не страшно».

Тем не менее, эти небесные тела все равно относятся к числу потенциально опасных объектов, подчеркнул доктор физико-математических наук. Такова уж традиция.

«Когда мы уточнили траекторию, — все в порядке, можно не беспокоиться, — заверил Багров. — Реальной опасности этот астероид не представляет. Могу даже больше сказать — NASA каждый раз пугает людей опасными астероидами, потому что из этих страхов они выкачивают деньги на исследования».

Если же посмотреть на историю Земли, где найдено множество кратеров так называемого ударного происхождения, то есть связанных с падением тел из космоса, то обнаружится, что ни в одном из них не найдено астероидного вещества, заявил собеседник ФАН.

«С Землей сталкиваются только кометы, — отметил Багров. — Поэтому когда вам где-то там сообщают, что «летит опасный астероид, и как жалко, что мы его вовремя не заметили, и что нам теперь делать», знайте — это все для нагнетания страхов. Астероиды на Землю не падают никогда!»

Ранее в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили о том, что через неделю астероид 2009PQ1 максимально сблизится с Землей.