Голый Шаляпин на кровати с балдахином показал поклонникам все «козыри»

Москва, 28 июля. Певец Прохор Шаляпин в очередной раз шокировал публику. Однако теперь артист не вышел в свет с новой пожилой подругой, а опубликовал провокационное фото в своем Instagram.

На снимке выпускник «Фабрики звезд» лежит на огромной двуспальной кровати с балдахином абсолютно голый. Его загорелое тело отчетливо просматривается на фоне белоснежного постельного белья. Если исходить из подписи к фото, можно сделать вывод, что Шаляпин выложил его с определенной целью — привлечь к себе внимание.

«Ничто так не привлекает людей, как смех и грех!» — написал в посте исполнитель.

Подписчики отнеслись к увиденному по-разному. Одни восхитились телосложением артиста и отметили его сексуальность, другие нашли в публикации повод для шуток, а третьи раскритиковали певца, указав на недопустимость демонстрации подобных фото.

«Провокатор», — заметила ortmanirina. «А король-то голый», — прокомментировала lyudmila.1176. «Очень сексуальный», — выразила мнение izyashnaya_. «Прохор, вы меня с каждым днем удивляете. Где изюминка? Все козыри раскрыли», — написала lapulya_timofeeva_official. «А на большее ты и не способен, как только торговать своим телом», — высказался rakem4. «Аполлон отдыхает!» — решила taniamaletskaia.

У многих фолловеров возник вопрос, кто сделал столь откровенный снимок. Некоторые с уверенностью заявили, что авторство принадлежит бывшей супруге Шаляпина Ларисе Копенкиной, с которой несколько дней назад артист прятался в бассейне от астраханской жары.

«Копенкина фотографирует», — заявила, в частности, пользовательница chylkova55.

Ранее портал «Дни.ру» рассказывал, что 36-летний Шаляпин и 64-летняя Копенкина сняли видео в бассейне. Ролик демонстрировал идиллию между бывшими мужем и женой. Они дурачились и подшучивали друг над другом.