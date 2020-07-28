День Арафат 2020: когда отмечается, история и традиции, Курбан-байрам и особенности хаджа

День Арафат (День Арафа) — мусульманский праздник, который символизирует завершение хаджа — паломничества в священный для последователей ислама город Мекку (на территории Саудовской Аравии). После Дня Арафат наступает один из двух важнейших праздников в исламе — Курбан-байрам (Ид аль-Адха), который отмечается в память жертвоприношения пророка Ибрахима (Авраама) и в честь окончания хаджа.

Хадж, День Арафат и Курбан-байрам в 2020 году

Даты хаджа и завершающих его праздников каждый год разные, они зависят от мусульманского лунного календаря.

Хадж 2020: с вечера вторника, 28 июля, до вечера воскресенья, 2 августа.

День Арафат 2020: с вечера среды, 29 июля, до вечера четверга, 30 июля.

Курбан-байрам 2020: с вечера четверга, 30 июля, до вечера понедельника, 3 августа.

День Арафат: история и традиции

День Арафат считается важнейшим в исламском календаре. Паломники, которые совершают молитвенное путешествие (хадж) в священный для мусульман город Мекку (такое паломничество хотя бы раз в жизни должен совершить каждый последователь пророка Мухаммеда), проводят молитвенное стояние в долине Арафат у подножия священной горы Джабаль Арафат (Джабаль ар-Рахма). Согласно легенде, именно там прародители человечества Адам и Хава (Ева) впервые встретились после изгнания из Рая. Там они познали друг друга, и Адам получил прощение грехов.

На этом месте верующие делают молитвенную остановку, которая символизирует главный обряд хаджа, без которого паломничество «не засчитывается». Согласно верованиям, там они предстают перед лицом Аллаха. Усердная молитва призвана помочь получить прощение в Судный день.

В восточном склоне горы Арафат вырублена лестница, которая ведет к минарету на вершине. Каждая ступень равна примерно одному метру. С шестидесятой, последней, ступени горы в День Арафат читается специальная проповедь — хутба. Молитвенное стояние у подножия горы (оно называется маукифом) начинается в полдень и продолжается до захода солнца.

Значение Дня Арафат

День Арафат в исламе считается самым важным, ценным и памятным среди всех дней Аллаха. Считается, что в этот день Аллах за все воздает сторицей — и за доброе, и за дурное. Поэтому сила молитвы в этот день умножается многократно, также увеличивается и наказание за нарушение священных заповедей.

Пост в День Арафат

Паломники, совершающие хадж, в этот день не постятся. Все остальные последователи Аллаха пост стараются соблюдать (в том числе не принимать пищу и воду все светлое время суток), хотя он не является обязательным (такое предписание называется сунной). Пророк Мухаммед определил для своих последователей этот пост как способ искупить грехи прожитого и следующего годов.

Хадж и коронавирус

В этом году из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, власти Саудовской Аравии запретили приезд паломников из-за рубежа, в том числе из России. В России праздник Курбан-байрам также пройдет без традиционных публичных молитв. Об особенностях этого праздника подробнее читайте в статье Федерального агентства новостей.