Центр «Вектор» приступил к испытанию вакцины от коронавируса на добровольцах

Москва, 28 июля. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На днях мы получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. Мы приступили со вчерашнего дня, 27 числа, к проведению I-II фазы клинических испытаний», — рассказала Попова на симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение Целей устойчивого развития 3.3».

По словам главы ведомства, пептидная вакцина отличается тем, что не несет биологического агента и является абсолютно ареактогенной.

«Вектор» получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах 24 июля.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он добавил, что разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России вакцина проходит клинические испытания, они завершатся в ближайшее время.