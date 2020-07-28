Названы следующие страны, с которыми Россия планирует возобновить авиасообщение

Москва, 28 июля. Следующими странами, с которыми Россия собирается возобновить авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы. Об этом рассказал источник, близкий к авиавластям.

«Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы», — сообщил он ТАСС.

Ранее стало известно, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией, пишет Infox.ru. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, пока международные рейсы будут летать только из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Кроме того, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили порядок въезда в Танзанию, Турция и Великобританию. Например, для въезда в Турцию россиянам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус, передает НСН. При этом гражданам РФ стоит учитывать, что отдых в данной стране может оказаться довольно опасным. Например, Турция еще не прошла пик заболеваемости COVID-19. Кроме того, в стране ухудшилась криминогенная обстановка из-за того, что многие лишились источников дохода во время пандемии.

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза не планируют открывать границы с Россией до середины августа. Новый «белый список» ЕС планирует обнародовать в ближайшее время, пересматривать перечень не будут до середины августа, передает РИАМО. Сейчас в этом списке 13 государств, и источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС полагает, что перечень даже могут урезать.