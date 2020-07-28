Витамин D: как принимать взрослому и ребенку

В какой дозировке? До или после еды? Только зимой или круглый год? Отвечаем на главные вопросы, как правильно пить витамин D, чтобы избежать дефицита.

Нехватка витамина D в организме грозит обернуться серьезными последствиями. Так как без него не усваиваются кальций и фосфор, кости становятся хрупкими. Это повышает риск рахита в детском возрасте, проявляется нарушениями развития скелета и размягчением костей. А во взрослом — увеличивает вероятность спонтанных переломов.

Так проявляется выраженный дефицит, который, по словам эндокринолога Евдокии Цветковой, в России встречается нечасто. Климатические условия в нашей стране таковы, что врачи предполагают не дефицит, а недостаточность вещества. Это обусловлено средним количеством солнечных дней в году и особенностями питания.

Снизить риск недостаточности помогут:

регулярные прогулки в солнечную погоду;

употребление жирной рыбы — тунца, лосося, селедки, скумбрии;

включение в рацион печени рыбы;

употребление грибов, сыра, яиц.

Для некоторых людей профилактика дефицита этими способами невозможна. Например, грудным детям находиться на солнце опасно, а получать нутриент из пищи они пока не могут. Дети и подростки сегодня много времени проводят в помещениях, а с ноября по март в центральной России и ее северных регионах солнечных дней почти не бывает. В группе риска и люди старшего возраста, которые обычно менее подвижны, чем молодые, и редко выходят на улицу. Для этих групп населения вопрос, как принимать витамин D, актуален.

Как пить витамин D взрослым

Стандартные дозировки разработаны Минздравом России и включены в клинические рекомендации:

до 50 лет — 600–800 МЕ;

после 50 лет — 800–1000 МЕ;

беременные и кормящие женщины — 800–1200 МЕ.

Это профилактические дозировки, которые взрослый человек может принимать без какого-либо риска для здоровья. Увеличивать их по собственному усмотрению не стоит: вещество накапливается в теле, и его избыток может спровоцировать острое отравление. Если «переедать» его в течение длительного времени, возможны повреждение почек и нарушение плотности костей.

Токсичной считается дозировка в 4000 МЕ в сутки. Однако это не касается людей, у которых поглощение витамина D в кишечнике снижено из-за заболеваний пищеварительной системы. Таким пациентам врач может рекомендовать и большие дозировки: 6000, 10 000 МЕ. Принимать препараты в такой дозировке можно только по назначению и под контролем врача. При выраженных дефицитах их назначают курсом в один-два месяца, до «накопления» в теле достаточной концентрации. Потом, как правило, переходят к поддерживающей дозировке, не превышающей норму.

По словам врача-эндокринолога Марины Свиридоновой, принимают препарат во время еды. Нутриент хорошо усваивается с жирной пищей, так как является жирорастворимым витамином.

Как правильно принимать витамин D детям

Младенцам на искусственном вскармливании вещество рекомендуют давать с первых дней жизни. В грудном молоке его, как правило, недостаточно. Рекомендации Минздрава России отличаются от аналогичных в США. Там рекомендованная суточная дозировка составляет 400 МЕ. У нас детям советуют давать для профилактики рахита 1000 МЕ в сутки до года и 600 МЕ — после года.

Уточнить оптимальную дозировку должен педиатр с учетом возраста ребенка, его активности, образа жизни. Если ребенок часто бывает на улице и не отказывается от жирной рыбы, препарат витамина D можно давать только зимой, а на лето делать перерыв.

Грудничкам препарат в каплях растворяют в воде, детям на искусственном вскармливании — в молочной смеси. Дети старшего возраста могут принимать витамин D в любой форме, которая есть в аптеке:

капсулах;

каплях;

растворимых таблетках.

При выборе препарата необходимо учитывать, что не все, представленные в аптеках, отнесены к лекарственным средствам. В качестве лекарства в России зарегистрирован только витамин D3, тогда как его аналог D2 — это всегда только БАД. Все препараты в капсулах — биодобавки, и их состав зависит только от совести и репутации производителя.

В БАДах главное действующее вещество могут комбинировать с другими витаминами и минералами — например, с витамином К. Есть данные исследований, что такая комбинация эффективна для людей с остеопорозом. Однако нет оснований рекомендовать это сочетание всем — и детям, и взрослым, — для профилактики недостатка витамина D.