Москва, 28 июля. Румыния перенесла празднование Дня Победы с 9 на 8 мая из-за идеологических взглядов, поскольку проводит праздничные дни в соответствии с подходами Запада, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Румыния демонстрирует отказ от наследия советского периода. Сенатор уточнил, что Бухарест идет по пути «принятия западной версии истории, что характерно для всех государств, которые когда-то были социалистическими», а потом вступили в ЕС и НАТО.

Как пишет издание «Взгляд», Пушков объяснил, что почти все страны в Восточной Европе отказываются от прежних подходов.

«Исключением является лишь Словения, где несколько лет назад был открыт мемориал-памятник русским солдатам-освободителям. Во всех остальных странах обратная тенденция, и опыт Румынии лишь подтверждает это», — подчеркнул он.

В последнее время в зарубежных странах все чаще подвергается сомнению героизм советского народа и его вклад в борьбу с нацизмом. В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцы, а Вторая мировая война и Холокост случились по вине Советского Союза, хотя дед политика воевал в Красной Армии и был отмечен наградой.

Через несколько месяцев власти Праги демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который освободил Чехию от немецких захватчиков. Вместо снесенного монумента местные чиновники хотят установить памятник «освобождению Праги».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова неоднократно заявляла, что попытки переписать историю и заигрывания с праворадикальными движениями могут привести к реанимации нацизма в той или иной степени. Захарова обратила внимание на то, что политики, пытающиеся пересмотреть итоги Второй мировой войны, закладывают мину замедленного действия под весь существующий миропорядок. В частности, они могут подорвать решения Нюрнбергского трибунала.