Иммунолог рассказал, бояться ли россиянам нового коронавируса из Вьетнама

Москва, 28 июля. Вспышка более опасного и активного типа коронавируса во Вьетнаме, а также увеличение новых случаев в Европе — это продолжение первой волны пандемии. Таким мнением поделился заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов.

Ранее появилось сообщение, что во вьетнамском приморском городе Дананг зарегистрировали вспышку более опасного и агрессивного типа коронавируса. По данным на 27 июля, инфекцию выявили у четырех человек, причем состояние двоих из них довольно быстро ухудшилось, и они оказались на аппарате ИВЛ.

«Это одна и та же песня. Тогда хватило одну часть населения, теперь другую. Это не новая волна. Это естественный процесс, он не завершен до конца», — пояснил Костинов.

По словам иммунолога, коронавирус может преобразовываться каждые две–три недели, однако эти изменения не являются кардинальными. Также эксперт напомнил о ситуации в Латинской Америке, где на прошлой неделе был зафиксирован рост числа новых случаев коронавируса и летальных исходов. Костинов уверяет, что даже если в России и возникнут новые вспышки коронавируса, они будут менее опасными.

«Спорят о вспышках в Иране или Латинской Америке: но там жара, у них другая иммунная система. Мы ее тренируем нашим климатом, где есть зима, весна, лето и осень», — отметил иммунолог в комментарии URA.RU.

В заключении Костинов подчеркнул, что коронавирус не удастся остановить, пока не будет проведена массовая вакцинация.

Ранее издание The Guardian сообщило, что европейские страны готовятся ко второй волне COVID-19. Например, власти Франции уже готовы вернуть масочный режим в связи с новыми вспышками, пишет НСН.