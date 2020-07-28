В Крыму заявили, что День ВМФ России напоминает Киеву о несбывшихся мечтах

Симферополь, 28 июля. Нота протеста МИД Украины из-за проведения военно-морского парада в Крыму воспринимается как поздравление, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.

Военно-морской парад прошел в Крыму 26 июля в честь Дня ВМФ РФ. МИД Украины выразил протест в связи с проведением парада «без согласования с украинской стороной», назвав его «нарушением норм международного права».

«В ежегодном праздновании Дня флота в Севастополе есть ряд обязательных составляющих: приветственное слово командующего Черноморского флота, водно-спортивный праздник, салют и, конечно же, нота протеста от украинского МИД, своего рода поздравление от официального Киева», — с иронией отметил депутат.

Белик добавил, что нота протеста Киева наглядно демонстрирует, как западных кураторов Украины «корежит» от того, что в севастопольских бухтах реет Андреевский флаг. На Западе хотели видеть в Севастополе флаги НАТО, а каждый парад ВМФ РФ напоминает о несбывшихся мечтах.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Ранее Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ведомство сделает с нотой протеста Украины из-за парада в Крыму. Захарова призвала Киев не тратить бумагу на ноты.