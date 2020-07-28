Депутат Нилов уверен, что россиянам не стоит переживать из-за электронных трудовых книжек

Россиянам не стоит опасаться потери данных при использовании электронных трудовых книжек, заявил ФАН председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которому 63% жителей России намерены оставить бумажную трудовую книжку. В то же время в пользу электронной версии документа высказались 30% респондентов. Наибольшее количество сторонников электронной трудовой оказалось среди россиян в возрасте 18–24 лет (51%).

Предпочтение бумажному варианту отдали 68% граждан старше 60 лет. Недостатками «цифровой» версии документа они считают высокую вероятность потери данных в результате технических сбоев и возможность утечки личных данных или их несанкционированное изменение.

Комментируя результаты исследования, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что переживания россиян понятны, однако вряд ли их можно назвать оправданными.

«До конца 2020 года все россияне, имеющие на руках трудовые книжки в бумажном виде, могут написать заявление и продолжить их вести. Но одновременно с этим с 1 января этого года будет вестись учет всей трудовой деятельности в электронной форме. Со следующего, 2021 года, все граждане, впервые выходящие на работу, будут иметь только электронные версии документов. Всем этим занимается пенсионный фонд с системой персонифицированного учета, собирающей всю информацию по конкретному гражданину. Определенные риски, как у любой системы, конечно, есть, но глобально, я считаю, что это безопасно. Да и наличие бумажной трудовой книжки — это тоже своего рода риск. 90-е годы это показали: когда сгорали бухгалтерии и отделы кадров, невозможно было подтвердить трудовой стаж. И многие, достигнув пенсионного возраста, сегодня не могут рассчитывать на страховую пенсию из-за того, что у них не было достаточного количества баллов, стаж не был подтвержден», — напоминает парламентарий.

Поэтому риск существует при использовании как бумажных, так и электронных носителей. По словам собеседника ФАН, опасения свойственны людям старшего поколения, но это связано с недоверием к «цифре» в целом.

«Но переживать не стоит, единственное, что стоит делать время от времени — контролировать стаж либо через личный кабинет, либо заходя через сайт Пенсионного фонда в свое пенсионное дело. Так будет понимание, какое количество средств у тебя накоплено, сколько взносов внесено работодателем, где находятся средства, которые раньше направлялись в накопительную пенсию, есть ли какой-нибудь несанкционированный переход, о котором сам гражданин не знает», — заключил Нилов.

Напомним, перевод взаимодействия граждан и органов власти в цифровой формат предусмотрен ранее утвержденным Владимиром Путиным национальным проектом «Цифровая экономика», который должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.