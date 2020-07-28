Кремль заявил, что Россия не вмешивается в избирательный процесс в Белоруссии

Москва, 28 июля. Россия не дает оценок и не вмешивается в избирательный процесс в Белоруссии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Выборы еще не состоялись. Оценки предвыборной кампании мы не даем. Мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что для России важна Белоруссия, как важно и Союзное государство, и продолжение интеграционных процессов в рамках СНГ, ЕврАзЭс, на двустороннем уровне.

Кроме того, Москва высоко ценит представителей Белоруссии, которые выступают за интеграцию с Россией.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. ЦИК республики зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов на пост главы государства — Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Череченя.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе этой кампании в адрес Москвы не прекращается поток бездоказательных обвинений в якобы «вмешательстве» в избирательный процесс. В то время как на самом деле вмешательством во внутренние дела независимого государства является резолюция Совета ООН по правам человека касательно ситуации в Белоруссии, констатировала дипломат.