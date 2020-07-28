Василий Дандыкин: ВМФ России защищает и владельцев яхт, и простых людей

Ко Дню ВМФ в социальных сетях подняли уже вроде бы отшумевшее два года назад сравнение яхт российских миллиардеров с боевыми кораблями отечественного флота. Когда-то «эксперты» уже пытались сравнивать несравниваемое, и сейчас кому-то пришло в голову сделать это снова и заявить, что «двадцать лодок российских олигархов превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в текущем десятилетии для ВМФ России».

Давайте исходить из реалий: у нас государство, в котором все-таки признана частная собственность, а военные корабли строятся на государственные средства из государственного бюджета, который пополняют, в том числе, и российские миллиардеры. Так что если исходить из политических реалий, сравнение достаточно некорректное.

Кроме того, государство обеспечивает безопасность всех своих граждан: и миллиардеров, и среднего класса, и тех, кто находится в достаточно сложном экономическом положении. Исходя из этого, оно укрепляет Вооруженные силы.

В настоящее время упор сделан на качество. Впервые заложены корабли океанского класса — это два универсальных десантных корабля. Испытана и практически готова к принятию на вооружение гиперзвуковая ракета «Циркон», которая, по сути, делает бесполезным размещение систем так называемых ПРО в Восточной Европе, в Румынии и Польше.

Это, безусловно, достижение нашего ВПК, это работа менеджмента «Объединенной судостроительной корпорации». Это говорит о том, что важные моменты в технологическом и дисциплинарном плане решены и флот планомерно начинает принимать на оснащение корабли, которые являются одними из лучших в мире.

Поэтому сравнение с яхтами миллиардеров совершенно некорректно. В большей степени оно относится к нравственности тех, кто покупает яхты, водоизмещение которых сравнимо с водоизмещением боевого корабля. Хотя такие люди могли бы усилить мощь нашего флота и не только флота.

По крайней мере, насколько мне известно, такой пример в нашей истории был: когда в 1990-е годы Черноморский флот оказался в наиболее трудном положении, а Украина обложила налогами все поставки, ему на помощь пришли регионы. Это был всенародный порыв. Регионы не только снабжали продуктами и предметами быта моряков в Севастополе, но и помогали с ремонтом.

Если эта традиция вновь появится, хотя сейчас возможности государственного бюджета позволяют выполнять строительную программу, то почему бы ей и не быть? Тогда яхты миллиардеров, которые они купили, можно было бы сравнивать с кораблями, в которые они вложились.