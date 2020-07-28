Киев, 28 июля. Организаторы Майдана обманули украинцев, внушив им идею о беззаботном будущем после финансовой ассоциации с Европейским союзом. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Зубец.

По словам эксперта, в конце 2013 – начале 2014 года украинские радикалы и олигархи, организовавшие государственный переворот, фактически продали жителям Украины идею, что соглашение об ассоциации с ЕС является судьбоносным документом для страны. Они уверяли, что подобные меры позволят нормализовать ситуацию с экономикой и обеспечат ее бурное развитие.

По словам Зубца, организаторы Майдана обманули украинцев, которые даже понятия не имели, что разворот экономики в сторону Европы будет иметь серьезные последствия для Украины. Эксперт напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин предупреждал Киев о серьезной ошибке, но его не послушали. Сейчас же украинская экономика находится в глубоком кризисе, а с 2014 года страна потеряла целые производственные отрасли.

«Тогда президент Владимир Путин говорил, что ассоциация и свободный доступ украинских предприятий на российский рынок несовместимы — либо одно, либо другое. И сегодня мы видим, что из-за разрыва кооперационных связей с Россией Украина потеряла целые сектора экономики, в частности оборонное машиностроение. То есть потеряны высокотехнологичные отрасли», – объяснил Зубец.

Эксперт в области экономики обратил внимание, что отказ послушать Путина в 2014 году привел Украину к катастрофическим последствиям, которые практически невозможно исправить. Он напомнил, что разрыв торгового сотрудничества с Россией сыграл злую шутку с Киевом, а Европа не смогла компенсировать масштабные финансовые потери украинской экономики.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе рабочей встречи пришли к соглашению о том, что Киев и Варшава будут совместно «противостоять» строительству российского газопровода «Северный поток – 2».